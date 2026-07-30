5 растений, которые сделают двор дороже: придают участку роскошный вид

Даже ухоженный двор не всегда производит впечатление дорогого. Дело не в количестве растений или идеально подстриженном газоне, а в правильном подборе, который придает участку выразительность и продуманный ландшафтный дизайн.

Есть несколько растений, которые способны визуально сделать двор более дорогостоящим, пишет Real Simple. Достаточно всего лишь посадить одну или несколько культур, чтобы сад выглядел так, будто над ним работал профессионал.

Какие растения на участке выглядят дорого?

Коровяк или Вербаскум

Стрелки этого растения выглядят изысканно в белом цвете. Этот многолетник имеет красивую темно-зеленую листву и прекрасно размножается каждый год. Растения могут расти в умеренно глинистой почве и на полном солнце. Важно только не поливать их слишком часто, поскольку они не любят переувлажнения.

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Несмотря на то, что эти растения выглядят дорого, на самом деле они довольно дешевые и легко выращиваются из семян.



Растения, которые выглядят дорого / Фото Pinterest

Гортензии

Кусты гортензий выглядят настолько красиво, что без проблем создают впечатление профессионально ухоженного сада. Очень красиво смотрятся на участке белые, розовые, голубые и зеленые сорта.



Растения, которые выглядят роскошно / Фото Pinterest

Бругмансия

Это растение выглядит дорого и красиво благодаря цветам, которые не похожи на большинство других. Цветок нуждается в постоянной подкормке, поэтому подойдут богатый компост и водорастворимое удобрение.

Вечером цветки источают чудесный аромат, поэтому растение любят сажать рядом с беседками или скамейками на участке.



Растения, которые выглядят дорого / Фото Pinterest

Розы

Для создания красивого двора стоит выбрать пышные или полумахровые розы, которые выглядят роскошно и дорого. Важно лишь выбрать кустовой сорт с большим количеством листьев.



Растения, которые выглядят роскошно / Фото Pinterest

Трава ковыль

Если в сад хочется добавить больше зелени, а не цветов, советуем посадить траву ковыль. Роскошь этому растению придает прямостоячая форма листьев зеленого цвета, которые осенью становятся золотистыми.



Растения, которые выглядят дорого / Фото Pinterest

Декоративные травы хорошо растут на почвах с низким уровнем плодородия и хорошим дренажем. Сажать кусты травы рекомендуется как можно ближе друг к другу, чтобы создать сплошной зеленый ковер.