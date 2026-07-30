Є кілька рослин, які здатні зробити подвір’я візуально дорожчим, пише Real Simple. Достатньо лише висадити одну чи кілька культур, щоб сад виглядав так, наче над ними працював професіонал.

Які рослини на ділянці дорого виглядають?

Коров’як або Вербаскум

Шпилі цієї рослини виглядають вишукано у білому кольорі. Цей багаторічник має красиве темно-зелене листя й чудово розмножується кожного року. Рослини можуть рости у помірно глинистому ґрунті й при повному сонці. Важливо лише не поливати їх надто часто, оскільки вони не люблять перезволоження.

Придбати насіння рослин та інших квітів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.

Попри те, що ці рослини виглядають дорого, насправді вони досить дешеві й легко вирощуються з насіння.



Рослини, які дорого виглядають / Фото Pinterest

Гортензії

Кущі гортензій виглядають настільки красиво, що без проблем створюють враження професійно доглянутого саду. Дуже красиво виглядають на ділянці білі, рожеві, блакитні та зелені сорти.



Рослини, які мають розкішний вигляд / Фото Pinterest

Бругмансія

Ця рослина виглядає дорого й красиво завдяки квітам, які не схожі на більшість. Квітка потребує постійного підживлення, тому підійде багатий компост і водорозчинне добриво.

Ввечері квіти виділяють чудовий аромат, тож рослину люблять садити поруч з альтанками чи лавками на ділянці.



Рослини, які дорого виглядають / Фото Pinterest

Троянди

Для створення красивого подвір’я варто обрати пухкі чи напівмахрові троянди, які виглядають пишно й дорого. Важливо лише вибрати кущовий сорт з великою кількістю листя.



Рослини, які мають розкішний вигляд / Фото Pinterest

Трава ковила

Якщо саду хочеться додати більше зелені, а не квітів, радимо посадити траву ковилу. Розкоші цій рослині додає прямостояча форма листя зеленого кольору, яке восени стає золотистим.



Рослини, які дорого виглядають / Фото Pinterest

Декоративні трави добре ростуть на ґрунтах з низькою родючістю й добрим дренажем. Садити кущі трави рекомендують якомога ближче одна до одної, щоб створити суцілий зелений килим.