Посадите одно растение под грушей в июле: плоды станут намного слаще

Среди садоводов набирает популярность посев бобовых культур под фруктовыми деревьями. Оказывается, одно растение способно улучшить структуру почвы и обогатить ее азотом.

Посадка клевера под грушей имеет определенное преимущество, пишет Wprost Dom. Плотный покров ограничивает испарение воды, защищает почву от перегрева и взаимодействует с бактериями, которые улучшают доступ корней дерева к питательным веществам.

Почему клевер нужно сажать в июле?

Середина июля – прекрасное время для посева белого клевера. Нужно лишь слегка разрыхлить верхний слой почвы, удалить сорняки и посеять семена неглубоко, прикрыв их землей. В первые недели нельзя допускать полного высыхания почвы. Желательно каждый вечер поливать посадку.

На корнях клевера обитают особые бактерии. Они "извлекают" азот из воздуха и преобразуют его в питательные вещества. Поэтому благодаря такой посадке дерево получает бесплатное питание для роста листьев и побегов.

Кроме того, клевер образует густой ковер, который вытесняет вредные сорняки вокруг ствола. А еще во время цветения клевер привлекает много насекомых. Пчелы активнее опыляют цветки груши, увеличивая будущий урожай.



Клевер способствует росту грушевых деревьев / Фото Pexels

Учитывая, что бобовые используются в качестве сидератов, фасоль рядом с грушей лучше не сажать, поскольку она начнет конкурировать с деревом за воду, особенно в засушливое время года.

Кстати, в конце июля дачники могут заметить на груше коричневато-желтые пятна на листьях и стеблях, которые могут привести к деформации плодов и снижению урожайности. Такие наросты называются ржавчиной и появляются летом.

Для борьбы с ржавчиной рекомендуется обрабатывать дерево фунгицидами летом, а также использовать бордоскую жидкость или медный купорос весной.

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Какие овощи и цветки можно сеять в июле?

В июле можно высевать такие овощи, как редис, зеленую фасоль, свеклу, морковь, укроп, салат, рукколу, а также крестоцветные овощи для осеннего урожая.

Среди цветов дачники выбирают для посадки анютины глазки, мальвы, незабудки, ромашки, а также многолетние растения, такие как флоксы, лаванду и рудбекию.