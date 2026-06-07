Никогда не сажайте возле малины этот популярный куст: урожая не дождетесь

Малина – это невероятно популярная ягодная культура, и недаром: она радует вкусным урожаем, относительно несложна в выращивании и идеально растет в украинском климате. Вот только посадка ее возле еще одного очень популярного ягодного куста может оставить вас без урожая вообще.

Казалось бы, малина и ежевика – это близкие родственники, и они отличаются разве что цветом, поэтому естественно посадить их рядом. Впрочем, опытные дачники категорически не советуют этого делать, пишет Southern Living.

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Почему нельзя сажать рядом малину и ежевику?

Если вы когда-то ставили малину в холодильник, возможно, замечали, насколько эта ягода склонна быстро плесневеть. В общем вся культура очень уязвима к плесени и мучнистой росе, а также к гнили кроны и корней. Кроме того, малину могут поразить несколько неприятных вирусов, что быстро приводят к упадку всего куста.

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При покупке саженцев очень легко отличить больные от здоровых, поэтому большинство садоводов не сталкиваются с большим количеством проблем – пока не посадят рядом ежевику.



Малина может перенести на ежевику некроз / Фото Pexels

Дело в том, что малина может быть переносчиком еще одного неприятного вируса – некроза ежевики. На самих кустах малины он не проявляется никак, растение имеет здоровый вид – но когда болезнь переходит на ежевику, ягоды становятся хрупкими и несъедобными.

Чаще всего некроз, а также несколько других болезней, что могут приводить к появлению волдырей на листьях, переносит тля, когда питается растениями. И предотвращение переноса тли с куста ежевики на малину – это единственный способ предотвратить серьезное заражение.

Поэтому решение только одно: малину и ежевику следует сажать отдельно.