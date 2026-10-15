Когда и как сажать озимый чеснок в октябре и ноябре: лучшие даты по лунному календарю

Чеснок можно высаживать с середины октября до наступления заморозков. Сезон посадки заканчивается в конце ноября, так как в этот период уже может выпасть снег.

Огородницы часто осенью планируют посадку озимого чеснока, поэтому далее расскажем, как его правильно сажать и какие даты выбирать по лунному календарю для хорошего роста.

Как правильно сажать озимый чеснок?

Для посадки чеснока следует выбирать хорошо освещенный участок, который получает не менее 6 часов солнечного света в день, пишет Good Housekeeping. Однако растение не любит чрезмерно влажную почву, поэтому важно, чтобы земля хорошо пропускала воду.

Сначала выкопайте ямки глубиной 10–15 сантиметров. Разделите головку чеснока на зубчики, не снимая с них оболочки. Каждый зубчик поместите в ямку острым концом вверх, засыпьте землей и уплотните почву. После этого участок нужно полить.

Купить озимый чеснок для посадки можно на Prom. Перед покупкой можно посмотреть отзывы других покупателей и оценить качество растения по фотографиям.

Весной появятся зеленые побеги, которые нужно подкормить удобрением. Если осенью долго держится сухая погода, чеснок следует периодически поливать. Позже весной нужно регулярно удалять сорняки, поскольку они забирают у растений влагу.

Урожай озимого чеснока можно собирать в конце весны или в начале лета. Хранить чеснок рекомендуется в прохладном темном месте. Зубчики лучше всего хранить в банке, а целые головки – в контейнере. Также можно воспользоваться традиционным способом и заплести чеснок в косы. При таком хранении он останется пригодным в течение 4–6 месяцев.

Когда сажать чеснок по лунному календарю?

Во второй половине октября благоприятным периодом для посадки озимого чеснока по традиционному лунному календарю считаются 27–31 октября, когда Луна будет убывать.

В ноябре для посадки можно рассматривать два периода убывающей Луны:

1–8 ноября;

25–30 ноября.

Новолуние приходится на 9 ноября, а полнолуние – на 24 ноября. Согласно традиционным рекомендациям лунного календаря, этих дат обычно избегают для посадочных работ.