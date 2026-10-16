Сажайте тюльпаны в яичных коробках: этот секрет скрывают дачники

Картонные коробки из-под яиц не стоит выбрасывать, поскольку осенью они могут пригодиться для посадки тюльпанов. Благодаря такому лайфхаку луковицы распределятся по клумбе равномерно.

При посадке тюльпанов не обязательно тщательно измерять расстояние между каждой луковицей, пишет Wprost Dom.

Картонная коробка из-под яиц подойдет идеально благодаря канавкам, которые помогут обозначить места для размещения луковиц. Благодаря ей можно гораздо легче спланировать композицию с цветами.

Зачем сажать тюльпаны в коробках?

Коробка из-под яиц со временем разлагается во влажной почве, поэтому потом ее не придется выкапывать. Впрочем, этот метод посадки нужно правильно использовать.

Лучше всего сажать тюльпаны осенью. Посадку без проблем можно проводить и в октябре, и в ноябре, вплоть до первых заморозков. На дату ориентироваться не стоит, нужно лишь обращать внимание на состояние почвы.

Посадка осенью позволяет луковицам развить корневую систему к зиме. Цветам нужен период холодной погоды, поскольку это является частью их естественного цикла роста.

Размещение луковиц в лотках помогает избежать случайного и неравномерного расположения растений. В одном контейнере можно сочетать два или три цвета, которые вместе создадут красивую композицию.



Посадка луковиц таким образом будет более равномерной / Фото Pexels

Как сажать тюльпаны в коробках?

Почва для тюльпанов должна быть водопроницаемой, поскольку тюльпаны не переносят длительного застоя воды.

Заранее можно спланировать цветовую гамму, чтобы понять, как они будут смотреться вместе на клумбе. Сажать луковицы плотно друг к другу не стоит.

Посадите луковицу в подготовленную лунку корневой частью вниз, а заостренным концом вверх. Если под луковицей недостаточно почвы, сначала досыпьте ее, чтобы она стояла ровно.

Затем засыпьте весь участок почвой. Если она сухая, можно слегка полить водой. Важно, чтобы картон не выступал над поверхностью субстрата.

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На какой глубине сажать тюльпаны?

Тюльпаны сажают на глубину, которая вдвое превышает высоту луковицы. Для многих больших луковиц это будет от 10 до 15 сантиметров. Точная глубина в большей степени зависит от размера луковицы и сорта.