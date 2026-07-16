5 причесок, которые идеально подходят для пляжа: делаются за несколько секунд

На пляже волосы из-за ветра, соли и солнца становятся немного растрепанными, поэтому возникает желание их завязать. Чтобы создать красивую и легкую прическу, понадобится всего несколько секунд.

В то же время такая прическа должна быть еще и практичной, пишет Myself. На пляже она должна надежно фиксировать волосы, не мешать во время купания или прогулок по побережью. Именно поэтому предлагаем несколько простых вариантов, которые легко сделать за считанные секунды.

Какие прически сделать на пляже?

Коса

На пляже можно заплести свободную косу "рыбий хвост", плотную косу или даже две. Такая прическа предотвратит спутывание волос, удержит их на месте и полностью защитит от ветра.

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Преимущество косичек в том, что из них получается полноценная прическа на вечер, поскольку после расплетения образуются пляжные волны. Кстати, косички, пучки или зажимы гораздо лучше держатся на слегка жирных волосах.

Пучок

Чтобы волосы не прилипали к шее, можно сделать свободный пучок. Эта прическа особенно практична в тех случаях, если нет времени или желания мыть волосы каждый день. При этом пучок можно варьировать – делать вверху или внизу.

Прическа с зажимом

Уже несколько сезонов подряд прическа с зажимом не теряет популярности. Закрученные волосы, закрепленные зажимом, визуально делают форму лица более худой. Такая прическа на пляже выглядит стильно и непринужденно.

Пляжные волны

После купания волосы традиционно начинают завиваться, поэтому распущенные волны можно оставить, зафиксировав лишь спреем. Эта прическа создается естественным образом под воздействием воды и соленого воздуха. Отдельно можно после купания заплести волосы в пучок, а затем распустить. С такими кудрями красиво будет смотреться кепка, шляпа или панама.

Прическа с повязкой

На пляже можно надеть повязку на макушку, которая создает ощущение ретро-лета. Вместо распущенных волос их можно собрать в пучок или даже хвост. Такой вариант подойдет в тех случаях, когда очень жарко.

Пляжная прическа не обязательно должна быть сложной, чтобы хорошо выглядеть. Достаточно просто выбрать удобный вариант, который позволит быстро собрать волосы, при этом сохранив красивый вид.