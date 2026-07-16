Водночас така зачіска має бути ще й практичною, пише Myself. На пляжі вона повинна надійно фіксувати волосся, не заважати під час купання чи прогулянок узбережжям. Саме тому пропонуємо кілька простих варіантів, які легко зробити за лічені секунди.

Які зачіски зробити на пляжі?

Коса

На пляжі можна робити вільну косу "риб’ячий хвіст", щільну косу чи навіть дві. Така зачіска запобігатиме сплутуванню, триматиме все на місці й повністю захистить волосся від вітру.

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Перевагою косичок є утворення повноцінної зачіски на вечір, оскільки після розплітання утворяться пляжні хвильки. До слова, косички, пучки чи затискачі набагато краще тримаються на трішки жирному волоссі.

Пучок

Щоб волосся не липнуло до шиї, можна зробити вільний пучок. Ця зачіска особливо практична у тих випадках, якщо немає часу чи бажання мити волосся кожного дня. При цьому пучок можна видозмінювати – робити вгорі чи внизу.

Зачіска з крабиком

Вже кілька сезонів поспіль зачіска з крабиком не втрачає популярності. Закручене волосся й закріплене крабиком візуально робить форму лиця худшою. Така зачіска на пляжі виглядає стильно та невимушено.

Пляжні хвилі

Після купання волосся традиційно починає закручуватися, тому розпущені хвильки можна залишити, зафіксувавши лише спреєм. Ця зачіска створюється природним шляхом від води та солоного повітря. Окремо можна після купання заплести волосся в пучок, а тоді розпустити. З такими кучерями красиво виглядатиме кепка, капелюх чи панама.

Зачіска з пов’язкою

На пляжі можна одягати пов’язку на маківку, яка створює відчуття ретро-літа. Замість розпущеного волосся, його можна вкласти у пучок чи навіть хвіст. Такий варіант підійде у тих випадках, коли дуже спекотно.

Пляжна зачіска не обов’язково має бути складною, щоб мати гарний вигляд. Достатньо лише обрати комфортний варіант, який дозволить зібрати волосся швидко, при цьому залишаючи гарний вигляд.