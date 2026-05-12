Как правильно выращивать розы в горшках: будут цвести годами

Розы можно выращивать не только на клумбе, но и в горшках. Среди многих различных видов существует несколько идеальных вариантов цветов, которые подходят именно для контейнеров.

Перед началом выращивания стоит выбрать необходимый сорт, поскольку не все розы способны расти в горшках, пишет Martha Stewart. Лучше всего в контейнерах растут розы флорибунда, кустовые и плетистые.

Какой горшок выбрать для роз?

Специалисты советуют выбирать широкий горшок глубиной 40 – 50 сантиметров, чтобы обеспечить достаточно места для развития корней. Хорошим выбором являются биоразлагаемые контейнеры, которые способствуют дренажу и предотвращают задержку корней.

Как ухаживать за розами в горшках?

Для хорошего роста розам нужно солнце, дренированная почва, достаточная влажность и подкормка, которая будет стимулировать рост и цветение.

Выбор грунта

Розы в горшках следует сажать в хорошо дренированную почвенную смесь, которая обогащена органическими веществами.

Солнечный свет

Розам в горшках нужно не менее 6 часов прямого солнечного света каждый день.

Солнечный свет способствует сильному росту и обильному цветению. Без достаточного количества света розы могут давать меньше цветов и иметь проблемы с ростом,

– отметил эксперт Уэс Гарвелл.

Полив

Почва в контейнерах быстрее высыхает, поэтому розы следует поливать каждые 2 – 3 дня. Поливать цветы нужно в умеренном количестве, поскольку слишком сильная влага приведет к пожелтению листьев.

Внесение удобрения

Подкормка роз влияет на обильное цветение, поэтому удобрения нужно вносить в течение вегетационного периода. Цветы нужно подкармливать сбалансированным удобрением, специально разработанным для роз.

Обрезка

Розы в контейнерах нужно обрезать в начале весны. Легкую обрезку можно сделать после первого цветения.

"Удаление поврежденных побегов помогает улучшить циркуляцию воздуха и направляет энергию растения на новый рост. Правильная обрезка также способствует более пышному росту растений и обильному цветению", – добавил садовник Уэс Гарвелл.

Как посадить розы в контейнер?

Горшок соответствующего размера нужно наполнить наполовину почвой, а потом разрыхлить. Розу надо поместить так, чтобы место срастания почек находилось ниже линии почвы, а потом засыпать и уплотнить почву вокруг растения. Тогда растение нужно хорошо полить, чтобы помочь почве осесть и устранить воздушные карманы.

Какие сорта роз можно посадить на участке?

На ютуб-канале "Современные цветники" дачница рассказала о 3 самых популярных видах роз, которые можно высадить на собственном участке.

Сорт "Леонардо да Винчи"

Розы вырастают высотой от 60 до 120 сантиметров. Бутоны диаметром 7 – 10 сантиметров имеют густомахровый вид, а цветы устойчивы к жаре или дождю. После посадки начинают расти уже в первый год.

Сорт "Red Леонардо да Винчи"

Кусты этих роз отличаются большим количеством бутонов и насыщенным красным цветом. Сажать этот сорт стоит в солнечном месте, чтобы защитить от холодного ветра.

Сорт "Помпонелла"

Бутоны этого сорта похожи на маленькие пионы. Куст может вырасти до 2 метров в высоту и 1,5 метра в ширину. "Помпонелла" устойчива к заболеваниям, поэтому садоводы часто ее выбирают.

Как подкормить розы чаем?

Садоводы рекомендуют использовать использованные чайные пакетики в качестве удобрения для роз, поскольку они содержат азот и калий, способствующие росту и цветению растений.

После чаепития пакетики следует собирать где-то неделю в контейнер. Когда их насобирается уже достаточно много, можно разрывать их и высыпать в миску. Все, что нужно сделать – это посыпать чайные листья вокруг куста розы.