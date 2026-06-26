Не только футболки: 4 стильных вещи, которые стоит носить в жару

Футболки в летнее время – — must-have каждой женщины, однако со временем они могут надоесть. Вместо них лучше сделать ставку на интересные альтернативы, которые освежат образ и сделают его более эффектным.

Летом важно, из какой ткани сшита одежда, пишет Cosmopolitan. В теплые дни стоит отдавать предпочтение натуральным или легким материалам, которые хорошо пропускают воздух и не сковывают движений.

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Именно поэтому вместо обычной футболки можно выбирать другие стильные варианты, которые хорошо сочетаются с летним гардеробом.

Окрім футболок, майок і топів, для літнього гардероба можна придбати шорти, спідниці та легке взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Что носить летом вместо футболки?

Приталенную рубашку с коротким рукавом

Этим летом такие рубашки особенно популярны. Некоторые из них напоминают стиль нулевых или азиатский стиль. Разнообразие цветов позволит выбрать изделие на любой вкус и расширить палитру летних нарядов. В моде как обычные хлопковые рубашки, так и атласные, которые сейчас на пике моды.



Стильные вещи на лето 2026 / Фото Pinterest

Халтер-топ

Нулевые активно возвращаются в тренды, поэтому халтер-топ занимает особое место в выборе нарядов на лето. Крой этого топа открывает плечи и делает акцент на шее, помогая создать лаконичные и расслабляющие образы.

Летом особенно популярны яркие цвета топов, поэтому стоит обратить внимание на бирюзовый, желтый, мятный и оранжевый цвета. Носить их можно с широкими льняными брюками, джинсами или брюками-капри.



Стильные вещи на лето 2026 / Фото Pinterest

Топ на бретелях

Благодаря такому топу образы имеют все шансы стать интереснее. Но вместо классической майки советуем обратить внимание на асимметрию, трендовое кружево, актуальные рюши, шелк или удлиненную модель.



Стильные вещи на лето 2026 / Фото Pinterest

Топ-кроше

Одежда в технике кроше остается такой же популярной, как и раньше. Каждое лето такие вещи снова выходят на модный пьедистал вместе с соломенными сумками.

Кроше создает легкие наряды и даже придает им атмосферу пляжного настроения. Топ прекрасно сочетается с джинсами, юбками и шортами, поэтому в нем можно как гулять по городу, так и брать с собой в отпуск на море.



Стильные вещи на лето 2026 / Фото Pinterest

Какие вещи пригодятся в прохладные дни?

В прохладные дни пригодятся свитера с глубоким V-образным вырезом, объемные кардиганы, кроше и свитера на молнии. Именно они являются трендовыми вещами в переменчивую погоду.

Кроме того, летом эту одежду можно приобрести со скидками, поскольку в теплое время года все делают ставку только на легкие летние вещи.