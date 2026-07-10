Какие грибы можно собирать в лесу: 10 самых популярных видов, растущих в Украине

В украинских лесах растут десятки видов съедобных грибов, и, в отличие от многих европейских стран, их сбор для личных нужд не подвергается строгим ограничениям. Поход за грибами – отличная возможность провести время на природе или заготовить вкусные запасы еды на зиму.

Начинающим грибникам рекомендуем ознакомиться с самыми популярными грибами, чтобы уметь их определять, поскольку у некоторых съедобных видов есть похожие двойники. Glavred пишет , что нужно обращать внимание на форму, цвет шляпки, строение ножки, место произрастания и сезон появления.

Какие съедобные грибы можно собирать в лесу?

Белый гриб

Грибники считают его самым ценным лесным грибом. Чаще всего он растет в смешанных лесах Полесья или Прикарпатья. Боровик растет с июня по октябрь рядом с дубами, соснами, елями, березами и грабами. Белые грибы могут иметь высокую ножку с небольшой шляпкой или массивную шляпку и короткую ножку.

Груздь

Искать этот гриб в лесу можно уже с середины лета и до конца сентября. Чаще всего он растет в лиственных и хвойно-лиственных лесах.



Вот так выглядит груздь / Фото Pinterest

Лисички

Эти грибы распространены почти по всей Украине, а чаще всего встречаются в сосновых лесах. Впрочем, во время длительной засухи их рост замедляется.

Вешенки

Эти грибы обладают одной интересной особенностью. Их споры способны парализовать обитающих в почве круглых червей, после чего гриб их переваривает. Растут вешенки большими пучками на сухих или ослабленных деревьях и пнях.

Покупці на Prom часто замовляють кошики для збору грибів. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Часто их можно увидеть на дубах, ивах, осинах и березах. В одном пучке порой можно найти от 30 до 40 грибов. Для приготовления используют только шляпки, без ножек. Сезон сбора длится с начала осени.

Опята

Больше всего грибники любят осенние опеньки. Начинать поиски можно уже с конца августа. Больше всего опеньков бывает в сентябре, когда они начинают расти большими колониями.

Опята встречаются в смешанных лесах, а также на пнях и срубленных деревьях. Они часто растут возле дубов, сосен, тополей, берез, акаций и вязов.

Как выглядят опеньки: смотрите видео

Моховик

Молодые грибы моховика путают с подберезовиками, а более взрослые – с белыми грибами. Наиболее распространенными считаются зеленые моховики. Они растут в лиственных и смешанных лесах, преимущественно возле участков, покрытых мхом. Также их можно найти возле хвойных деревьев, каштанов, лип и буков.

Сезон длится с мая по ноябрь. После сбора моховики рекомендуется сразу готовить, поскольку они быстро темнеют, а для сушки не подходят.

Масляники

К роду маслянок относится много разновидностей, среди которых болотные, белые, желтые, лиственничные и т. д. В наших лесах чаще всего встречаются именно лиственничные. Собирают их преимущественно с июля до начала октября, а растут они в лиственных лесах.

Подберезовик

Этот гриб легко узнать по мелким и темным чешуйкам на ножке. Как следует из названия, эти грибы растут рядом с березами. Чаще всего они прячутся в затененных местах среди высокой травы.

Собирают подберезники с июля до первых холодов. Лучшее время для сбора – после дождя.

Сырожки

В природе насчитывается около полусотни видов сироек, и большинство из них считаются съедобными. Некоторые разновидности имеют горьковатую мякоть, но после замачивания и отваривания привкус исчезает. Если же гриб имеет резко жгучий вкус, это может свидетельствовать о его несъедобности.

Подборочник

Наиболее распространенными в Украине являются красные, желто-бурые, еловые, сосновые или дубовые разновидности подосичников. Растут они во влажных и затененных местах, а найти их можно уже в июле. Сезон подберезовиков продлится до конца сентября.

Как выглядит польский гриб?

Польский гриб часто путают с желчным грибом и белым грибом, которые имеют отличные внешние признаки. Польский гриб отличается коричневой шляпкой, плотной ножкой и мякотью, которая приобретает синий оттенок после разрезания.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.