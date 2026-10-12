Пол после мытья станет идеально блестящим: добавьте в воду одно необычное средство

Пол после мытья не всегда выглядит идеально. Иногда на нем остаются полосы, следы грязи или липкость. Впрочем, исправить ситуацию можно даже без использования химических средств.

Некоторые хозяйки быстро моют пол горячей водой с добавлением моющего средства, пишет Deccoria. Но на самом деле ошибка как раз и заключается в высокой температуре, которая якобы должна удалить стойкие загрязнения.

Какой водой нельзя мыть пол?

Для ламинированного пола горячая вода совершенно не подходит, так как только повреждает его защитное покрытие. Такая вода больше подходит для плитки, однако даже на ней все равно могут остаться разводы. Это происходит из-за быстрого испарения воды при высокой температуре.

Гораздо более безопасный вариант – холодная вода, которая не оставляет полос на полу и не повреждает деликатные поверхности. Если пол просто покрыт пылью, то она достаточно эффективна, да еще и равномерно высыхает. Но если речь идет о кухонном полу, который быстрее загрязняется жирными пятнами, то низкая температура воды уже не поможет.

На самом деле для мытья пола рекомендуют выбирать золотую середину. Для большинства поверхностей лучше всего подходит теплая вода, которая не оставляет разводов и при этом хорошо растворяет грязь. Она безопасна для большинства поверхностей и даже повышает эффективность моющих средств. А это значит, что в теплой воде они начинают действовать гораздо лучше.

К тому же следует обращать внимание и на количество моющего средства. Если использовать его слишком много, оно осядет на поверхности и начнет притягивать грязь.



Пол лучше всего мыть теплой водой / Фото Pexels

Чем можно помыть плитку в квартире?

Немало трудностей возникает при мытье плитки, на которой остается довольно много разводов. В таком случае стоит воспользоваться ополаскивателем для посудомоечной машины.

Это средство не только поможет предотвратить появление полос на посуде, но и окажет аналогичное действие на пол. Лучше всего использовать его для плитки на кухне или в ванной комнате.

Достаточно лишь добавить столовую ложку средства в ведро с 5 литрами теплой воды. После такого лайфхака пол станет блестящим и чистым.

Кроме того, некоторые хозяйки моют пол даже чаем, в составе которого содержатся танины, выводящие жир и грязь. Чаще всего такое чистящее средство рекомендуют использовать на темных панелях.

Для приготовления этого раствора нужно 2 пакетика чая залить 500 миллилитрами кипятка, а затем оставить остывать. Далее следует лишь перелить настой в ведро и смешать с двумя литрами теплой воды. Также можно добавить столовую ложку уксуса или средство для мытья посуды.

Чайный настой приятно пахнет, однако дополнительно можно добавить несколько капель эфирного масла бергамота, апельсина или лимона. А вот в детской комнате, спальне или гостиной следует использовать масло иланг-иланга, лаванды или сандалового дерева.