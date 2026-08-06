Подкормите малину этим средством в сентябре: ягоды приобретут невероятный вкус

Сентябрь считается важным периодом для ухода за ремонтантной малиной, которая может плодоносить вплоть до первых заморозков. Однако дачники отмечают, что сейчас легко допустить ошибку при подкормке.

Вместо того чтобы помочь растению, неправильное удобрение может помешать ему подготовиться к зиме, пишет Wprost Dom.

Если на кустах еще остались ягоды, основное внимание следует уделить калию. Этот элемент способствует правильному созреванию плодов, поддерживает водный баланс растения и положительно влияет на качество урожая.

Чем подкормить малину в сентябре?

В начале осени лучше не использовать удобрения, содержащие азот. Такие удобрения подходят только для весны, поскольку стимулируют рост новых побегов. Если внести азотные удобрения осенью, куст может не успеть созреть до наступления холодов.

В сентябре рекомендуется выбирать удобрение, в котором преобладают калий и фосфор, или же использовать сульфат калия. Он не провоцирует активный рост зеленой массы и хорошо подходит для этого периода.

Однако не всегда малине требуется дополнительная подкормка. Если почва плодородна, а кусты хорошо растут и регулярно плодоносят, избыток удобрений не принесет никакой пользы.

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Как правильно вносить удобрение?

Сульфат калия нельзя насыпать под побеги. Гранулы нужно равномерно распределить в прикорневой зоне, а затем смешать с верхним слоем почвы и полить растение.

Перед использованием удобрения стоит ознакомиться с рекомендациями производителя, поскольку дозировка может отличаться.

Во время созревания ягод малина нуждается во влаге. Из-за поверхностной корневой системы она плохо переносит пересыхание почвы, что может привести к развитию мелких побегов и сокращению периода плодоношения.



Малина в сентябре нуждается в подкормке / Фото Pexels

В засушливую погоду кусты следует поливать реже, но обильнее, чтобы вода могла проникнуть к корням. Сохранить влагу поможет мульча из коры, соломы, древесной щепы и перепревшего компоста.

Некоторые дачники используют древесную золу для подкормки, но с ней следует проявлять осторожность. Зола имеет щелочную реакцию, а малина лучше всего растет в слабокислой почве. Чрезмерное внесение золы может повысить уровень рН и ухудшить усвоение отдельных питательных веществ.

Что еще нужно делать с малиной в сентябре?

Осенью важно регулярно собирать спелые ягоды. Если оставить их на кустах, особенно в сырую погоду, возрастет риск появления серой гнили.

Также нужно следить за тем, чтобы кусты не были слишком загущенными. Способ обрезки зависит от сорта. Летнюю малину после плодоношения очищают от побегов, которые уже дали урожай. Ремонтантные сорта обрезают в зависимости от того, какой способ выращивания выбран.

Всего несколько простых шагов и правильный уход за малиной в сентябре помогут завершить нынешний сезон, обеспечат растениям хорошую подготовку к зиме и будущему урожаю.