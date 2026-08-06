Замість того, щоб допомогти рослині, неправильне добриво може завадити їй підготуватися до зими, пише Wprost Dom.

Якщо кущі ще вкриті ягоди, основну увагу варто приділити калію. Цей елемент сприяє правильному дозріванню плодів, підтримує водний баланс рослини та позитивно впливає на якість урожаю.

Чим підживити малину у вересні?

На початку осені краще не використовувати добрива, які містять азот. Це добриво підходить лише для весни, оскільки стимулює ріст нових пагонів. Якщо дати добрива з азотом восени, кущ може не встигнути визріти до холодів.

У вересні рекомендовано обирати добриво, в якому переважає калій та фосфор, або ж використовувати сульфат калію. Він не провокує активного росту зеленої маси й добре підходить для цього періоду.

Однак не завжди малині потрібне додаткове підживлення. Якщо ґрунт родючий, а кущі добре ростуть і регулярно плодоносять, надлишок добрив не принесе ніякої користі.

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Як правильно вносити добриво?

Сульфат калію насипати під пагони не можна. Гранули потрібно рівномірно розподілити в прикореневій зоні, а тоді змішати з верхнім шаром ґрунту й полити рослину.

Перед використанням добрива варто ознайомитися з рекомендаціями виробника, оскільки дозування може відрізнятися.

Під час дозрівання ягід малина потребує вологи. Через поверхневу кореневу систему вона погано переносить пересихання ґрунту, що може призвести до розвитку дрібних пагонів і скорочення періоду плодоношення.



Малина у вересні потребує підживлення / Фото Pexels

У посушливу погоду кущі варто поливати рідше, але рясніше, щоб вода мала змогу проникнути до коренів. Зберегти вологу допоможе мульча з кори, соломи, деревної тріски та перепрілого компосту.

Деякі дачники використовують деревну золу для підживлення, але з нею варто проявити обережність. Зола має лужну реакцію, а малина найкраще росте у слабокислому ґрунті. Надмірне внесення золи може підвищити рівень рН і погіршити засвоєння окремих поживних речовин.

Що ще зробити з малиною у вересні?

Восени важливо регулярно збирати стиглі ягоди. Якщо залишити їх на кущах, особливо у вологу погоду, зросте ризик появи сірої гнилі.

Також потрібно стежити за тим, щоб кущі не були надто загущеними. Спосіб обрізування залежить від сорту. Літню малину після плодоношення очищають від пагонів, які вже дали урожай. Ремонтантні сорти обрізають залежно від того, який спосіб вирощування обрано.

Всього кілька простих кроків і правильний догляд за малиною у вересні допоможе завершити нинішній сезон, забезпечить рослинам хорошу підготовку до зими та майбутнього урожаю.