Яичница прилипает к сковороде, белок рвется, а на дне остается поджаренная корочка. Со сковородами из нержавеющей стали такой случай происходит из-за неправильного нагрева, поэтому спешить с добавлением продуктов не стоит.

Проверить готовность поверхности к жарке поможет небольшое количество воды. Поведение капель подскажет, достаточно ли прогрелся металл, а дальнейшая регулировка огня поможет приготовить блюдо без пригорания.

Как проверить, достаточно ли нагрелась сковорода?

Перед жаркой проверьте нагрев сковороды несколькими каплями воды, как показал в своем видео шеф-повар Николай Люлько. В ролике он демонстрирует этот прием на сковороде из нержавеющей стали, а затем жарит яйцо.

Что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало / Фото Unsplash

Сначала поставьте чистую сухую сковороду на умеренный огонь и дайте ей прогреться. Затем капните на поверхность немного воды и посмотрите, что происходит. На недостаточно нагретой поверхности вода растекается, шипит и постепенно испаряется.

После достаточного прогрева она собирается в подвижные шарики, которые скользят по дну при наклоне сковороды. Такой тест используют для проверки нагрева стальной посуды перед добавлением масла и продуктов. Проводите проверку до добавления жира. Остатки воды слейте, а перед следующим шагом убедитесь, что дно сухое.

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Как пожарить яйцо, чтобы оно не прилипло?

После проверки уменьшите огонь и добавьте немного масла, распределив его по поверхности. При приготовлении яиц важно не оставлять сковороду на сильном огне: слишком высокая температура быстро поджарит низ, пока верх белка еще останется жидким.

Как жарить яйцо: смотрите видео

Масло не должно дымиться. Появление дыма означает, что поверхность перегрелась, поэтому сковороду нужно снять с конфорки и дать ей немного остыть. Сам тест с водой не заменяет контроля температуры во время приготовления.

Осторожно разбейте яйцо и оставьте его жариться, не пытаясь сразу поддеть лопаткой. Дайте белку схватиться, а нижнему слою – поджариться. Правильный прогрев, достаточное количество жира и отсутствие спешки помогают уменьшить прилипание.

В конце видео готовая яичница свободно скользит по дну при наклоне сковороды, сохраняя целыми белок и желток. Этот прием предназначен для стальных сковородок без антипригарного покрытия.