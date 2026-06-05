Слизни атакуют огороды после дождей: дачник назвал средство, которое их отпугивает

Длительные дожди и прохладная погода создают идеальные условия для активного распространения слизней на огородах. Эти вредители очень уничтожают молодые растения, поскольку быстро портят листья, поэтому растения перестают развиваться и погибают.

Дачник на ютуб-канале "Полезное TV" рассказал о практическом совете, который помогает избавиться от вредителей на участке.

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Почему появляются слизни?

Большие неровные дырки на листьях овощных культур – это признак появления слизней. Днем моллюсков редко кто видит, потому что они не любят жару и яркое солнце, поэтому больше всего они начинают вредить ночью.

Часто они появляются на участках из-за неправильного мульчирования. Если использовать толстый слой соломы или свежескошенной травы, то под ними дольше удерживается влага. Поэтому такие условия становятся комфортными для слизней, и они активно размножаются.

Вместо агрессивных химических препаратов дачник советует отдавать предпочтение экологическим способам защиты.

Огородники часто выбирают биопрепарат "Улицид" или подобные ему средства. Они являются безопасными для людей, домашних животных и даже жителей почвы.

Приобрести средство можно на Проме. Если часто заказывать недорогие товары, доставка может существенно увеличивать общую стоимость покупки. На Prom это решается подпиской Smart – за 50 гривен в месяц она делает доставку бесплатной для неограниченного количества заказов.

В средстве сочетается горчица, красный перец, древесная зола, хмель, сахар, каолин и фосфат железа. Эти гранулы рассыпают вокруг растения, образуя такой защитный круг.

Когда слизни входят в контакт с этим препаратом, то это вызывает у них раздражение, поэтому грядок со средством они активно избегают.

Перед распределением гранул нужно хорошо увлажнить почву и подождать, пока впитается вся вода. После внесения гранул поливать грядки не стоит 1 – 2 дня.

Одного внесения вполне хватит на целый сезон. Повторную обработку следует провести только в случае нашествия слизней или затяжных дождей.

От слизней поможет специальное средство: смотрите видео

Что посадить на грядках, чтобы отпугнуть слизней?

Дачники советуют посадить на участке розмарин, лаванду, шалфей, полынь и кошачью мяту, которые отпугивают слизней благодаря своим запахам и свойствам.

Высадка этих растений вокруг грядок полезна тем, что может помочь защитить урожай от вредителей без использования химических средств.