Запах кошачьей мочи исчезнет с ковра навсегда: вот как его почистить

Если у вас дома есть кот, вы точно знакомы с этим густым аммиачным запахом, который иногда появляется в спальне, гостиной или прихожей. Хуже всего то, что если кошачья моча окажется на ковре, отмыть ее обычно довольно сложно.

Запах кошачьей мочи на ковре, диване или другой мягкой мебели – это серьезная проблема для всех владельцев животных. Она быстро просачивается в волокна ткани, подкладку и даже пол под ковром, а через кристаллы кислоты, что реактивируются под воздействием влаги, запах часто возвращается даже тогда, когда кажется, что пятно уже отмыто, пишет Martha Stewart.

Как отчистить кошачью мочу с ковра?

Очень часто ковры – это большая инвестиция, которую большинство людей не хотят заменять слишком быстро. Поэтому к чистке нужно отнестись ответственно и не откладывать его слишком сильно. Но также во время мытья стоит следить за тем, чтобы не мочить ковер или диван слишком сильно: очень большое количество влаги может проникнуть внутрь и создать не меньшие проблемы с плесенью и грибком.

Также всегда избегайте моющих средств на основе аммиака – поскольку кошачья моча уже содержит это соединение, средство может поощрить кошку снова выбрать ковер за туалет.



Кошачью мочу можно отмыть с ковра / Фото Pexels

И, оказывается, идеально удаляют запах мочи средства, что уже есть в вашей кладовке – уксус и сода. Уксус полезен тем, что по крайней мере частично может нейтрализовать основные компоненты кошачьей мочи. А вот сода поглощает влагу и остатки запаха.

Впрочем, есть нюанс – из-за кислотной природы уксуса не стоит использовать его на коврах из шерсти, сизаля, джута и других натуральных волокон.

Вот что нужно делать:

Промокните пятно, чтобы поглотить как можно больше мочи. Смешайте равное количество холодной воды и белого уксуса и обильно распылите средство на участок с пятном. Оставьте уксус на 5 минут, после этого промокните лишнюю влагу чистым полотенцем. Посыпьте участок большим количеством соды. Уже после того, как участок высохнет естественным образом, соду можно убрать.

Сода – это действительно качественный поглотитель запаха, поэтому использовать ее можно не только на ковре, но и на диване. Но если ее вдруг дома не оказалось, соду можно заменить на соль.