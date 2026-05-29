Запах кошачьей мочи на ковре, диване или другой мягкой мебели – это серьезная проблема для всех владельцев животных. Она быстро просачивается в волокна ткани, подкладку и даже пол под ковром, а через кристаллы кислоты, что реактивируются под воздействием влаги, запах часто возвращается даже тогда, когда кажется, что пятно уже отмыто, пишет Martha Stewart.
Как отчистить кошачью мочу с ковра?
Очень часто ковры – это большая инвестиция, которую большинство людей не хотят заменять слишком быстро. Поэтому к чистке нужно отнестись ответственно и не откладывать его слишком сильно. Но также во время мытья стоит следить за тем, чтобы не мочить ковер или диван слишком сильно: очень большое количество влаги может проникнуть внутрь и создать не меньшие проблемы с плесенью и грибком.
Также всегда избегайте моющих средств на основе аммиака – поскольку кошачья моча уже содержит это соединение, средство может поощрить кошку снова выбрать ковер за туалет.
Кошачью мочу можно отмыть с ковра / Фото Pexels
И, оказывается, идеально удаляют запах мочи средства, что уже есть в вашей кладовке – уксус и сода. Уксус полезен тем, что по крайней мере частично может нейтрализовать основные компоненты кошачьей мочи. А вот сода поглощает влагу и остатки запаха.
Впрочем, есть нюанс – из-за кислотной природы уксуса не стоит использовать его на коврах из шерсти, сизаля, джута и других натуральных волокон.
Вот что нужно делать:
- Промокните пятно, чтобы поглотить как можно больше мочи.
- Смешайте равное количество холодной воды и белого уксуса и обильно распылите средство на участок с пятном.
- Оставьте уксус на 5 минут, после этого промокните лишнюю влагу чистым полотенцем.
- Посыпьте участок большим количеством соды.
- Уже после того, как участок высохнет естественным образом, соду можно убрать.
Сода – это действительно качественный поглотитель запаха, поэтому использовать ее можно не только на ковре, но и на диване. Но если ее вдруг дома не оказалось, соду можно заменить на соль.