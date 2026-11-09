Одежду можно постирать и без света: украинцы поделились гениальными лайфхаками

В условиях частых отключений света даже самые простые задачи, такие как стирка белья, могут превратиться в настоящее испытание. Но изобретательные украинцы уже используют несколько простых лайфхаков, чтобы справиться с этой проблемой.

Когда в квартире появляется свет всего на несколько часов, этого часто недостаточно для полноценного цикла стирки. Поэтому в Threads украинцы делятся лайфхаками, которые помогают получить чистое белье за какие-то полчаса.

Как постирать белье без света?

Украинка в соцсетях поделилась простым способом стирки белья, когда свет появляется нерегулярно и ненадолго. И для этого, что важно, совсем не нужно стирать одежду вручную и тратить на это часы драгоценного времени.

Способ прост: грязную одежду, требующую стирки, нужно бросить в таз с водой. Добавьте в воду порошок и оставьте на несколько часов, пока не появится свет. Как только включат электричество, одежду следует переложить в стиральную машину.

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Вот только запустить нужно не обычный цикл стирки, а полоскание, что обычно занимает всего 20–30 минут.

Таким простым способом белье можно постирать очень быстро, а замачивание с моющим средством обеспечивает чистоту. Для максимального эффекта рекомендуют замачивать в теплой воде с кислородным порошком.

Но для замачивания можно использовать и натуральные средства, пишет The Spruce.

Белый уксус . Он является кислотным средством и расщепляет остатки моющих средств и минеральные отложения, что приводит к загрязнению одежды. Его можно смешать в равных пропорциях с моющим средством.

. Он является кислотным средством и расщепляет остатки моющих средств и минеральные отложения, что приводит к загрязнению одежды. Его можно смешать в равных пропорциях с моющим средством. Пищевая сода может бережно отбелить белые вещи в стиральной машине. В таз с водой можно добавить полстакана соды вместе с моющим средством.

Некоторые украинцы советуют еще один лайфхак, который помогает запустить стирку сразу же, как появится свет, даже если вас в этот момент не будет дома: стиральную машину можно запустить от зарядной станции, а затем сразу же выключить. В таком случае стиральная машина автоматически запустится, как только появится электричество.