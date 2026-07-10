Вот как часто нужно стирать постельное белье летом: большинство людей делают это недостаточно часто

В летнюю жару кровать может довольно быстро превратиться в весьма неприятное место – там скапливается пот, отмершие частицы кожи, волосы, жир и т. д. Поэтому особенно важно понимать, как часто нужно менять постельное белье.

Наверное, и без объяснений понятно, что летом постельное белье пачкается быстрее, чем в любое другое время года. И дело не только в самом поте и жире, но и в остатках солнцезащитного крема, лосьонов и других средств по уходу за кожей, которые также остаются на простынях, пишет Southern Living.

Как часто нужно стирать постельное белье летом?

Летом на простынях скапливается больше грязи, пота и других неприятных вещей, выделяющих запах. Жара и влажность, приходящие с летом, делают белье гораздо менее свежим, хотя оно и может не выглядеть грязным.

Очень часто на постельное белье попадает еще и пыльца – она переносится с тела, и особенно с волос. И если вы страдаете от сезонной аллергии, именно стирка белья довольно часто поможет почувствовать облегчение, по крайней мере, дома.

Эксперты советуют стирать постельное белье летом как минимум раз в неделю. Но если вы сильно потеете или спите с домашними животными, то лучше стирать постельное белье каждые 3–4 дня. Также летом следует уделить особое внимание стирке наволочек: менять их нужно чаще, чем простыни.

Они впитывают больше жира с лица, остатков средств по уходу за кожей и волосами.



Постельное белье нужно менять два раза в неделю / Фото Pexels

Какое постельное белье выбрать на лето?

Выбор подходящего постельного белья поможет не только спать комфортнее, но и потенциально уменьшит потоотделение – а значит, позволит стирать чуть реже. Для лета идеально подходят:

хлопок;

лен;

бамбук.

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Ищите средства для стирки с нейтральным pH, желательно изготовленные из натуральных ингредиентов.