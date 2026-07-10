Певно, й без пояснень зрозуміло, що влітку постільна білизна забруднюється швидше, ніж в будь-яку іншу пору року. І справа не тільки у безпосередньо поті та жирі, але й залишках сонцезахисного крему, лосьйонів та інших засобів догляду за шкірою, що також залишаються на простирадлах, пише Southern Living.

Як часто потрібно прати постільну білизну влітку?

Влітку на простирадлах накопичується більше бруду, поту та інших неприємних речей, що виділяють запах. Спека та вологість, що приходять з літом, роблять білизну набагато менш свіжою, хоч вона може й не виглядати брудною.

Дуже часто на постільну білизну потрапляє ще й пилок – він переноситься з тіла, і особливо з волосся. І якщо ви страждаєте від сезонної алергії, саме прання білизни досить часто допоможе відчути полегшення принаймні вдома.

Експерти радять прати білизну влітку принаймні раз на тиждень. Але якщо ви багато пітнієте, або ж спите з тваринами, тоді краще класти постіль у прання кожні 3 – 4 дні. Також влітку слід звернути особливу увагу на прання наволочок: замінювати їх потрібно частіше, ніж простирадла.

Вони збирають більше жиру з обличчя, залишків засобів для догляду за шкірою та волосся.



Постільну білизну потрібно замінювати двічі на тиждень / Фото Pexels

Яку постільну білизну обрати на літо?

Вибір вдалої постільної білизни допоможе не тільки спати комфортніше, але й потенційно зменшить потовиділення – а відтак дозволить запускати прання трошки рідше. Для літа ідеально підходять:

бавовна;

льон;

бамбук.

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