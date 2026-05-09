"Залысины" на газоне зарастут до лета: исправить ситуацию очень просто

Летний и весенний газон – это настоящее украшение ухоженного двора, но выращивать траву не так легко, как может показаться. Всего несколько ошибок – и зеленый ковер покрывается неровными и сухими пятнами.

Независимо от того, насколько зеленым и здоровым выглядит остальной ваш газон, всего несколько пятен могут легко испортить весь вид двора. К счастью для вас, именно весна – идеальное время для того, чтобы исправить ситуацию, пишет Real Simple.

Интересно Птицы даже не залетят в сад: простой трюк для защиты ягод и фруктов

Когда проводить работы на газоне?

Весна в целом – это прекрасное время для того, чтобы позаботиться о травяном покрове двора. Впрочем, все же стоит учитывать несколько факторов, в частности условия региона и тип дерна. Вот несколько нюансов, на которые стоит учитывать.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Травы холодного сезона

Обычно такие травы более снисходительны к "ремонтным" работам. Лучшее время для этого – весна и осень, ведь тогда газон хорошо растет. Осенний подсев или укладка дерна имеет преимущество в том, что новая трава укоренится во время двух вегетационных периодов еще до наступления летней жары.

Но и весной сделать это можно, особенно если заполнить нужно только небольшие участки.

Травы теплого сезона

Эти виды газона придерживаются совсем другого ритма. В общем их стоит латать именно тогда, когда трава активно растет летом. Это гарантирует, что она приживется еще до того, как газон перейдет в состояние покоя.

Как "подлатать" лысый газон?

Если на вашем идеальном газоне появились несколько неприятных пятен, можно попробовать один из проверенных способов. Выбор оптимального будет зависеть от нескольких факторов.

Подсев . Это самая распространенная и, что важно, самая дешевая стратегия восстановления газона. Впрочем, подсев может заметно повлиять на толщину и вид травы. Если есть по крайней мере 50 – 75% здорового дерна, можно смело подсевать семена.

. Это самая распространенная и, что важно, самая дешевая стратегия восстановления газона. Впрочем, подсев может заметно повлиять на толщину и вид травы. Если есть по крайней мере 50 – 75% здорового дерна, можно смело подсевать семена. Латание . Этот способ напоминает подсев, но включает также подкладывание мульчи и удобрений. В большинстве садовых центров можно найти готовые комплекты для быстрого подсева, но выбирать нужно тщательно. В идеале следует брать те же семена, что уже посажены, иначе вид газона может существенно отличаться там, где вы его подсадите.

. Этот способ напоминает подсев, но включает также подкладывание мульчи и удобрений. В большинстве садовых центров можно найти готовые комплекты для быстрого подсева, но выбирать нужно тщательно. В идеале следует брать те же семена, что уже посажены, иначе вид газона может существенно отличаться там, где вы его подсадите. Подкапывание . Если ваш газон разросся чуть больше, чем вы планировали, этот вариант идеален. Для него нужно снять кусок травы с землей, а потом пересадить ее в поврежденное место.

. Если ваш газон разросся чуть больше, чем вы планировали, этот вариант идеален. Для него нужно снять кусок травы с землей, а потом пересадить ее в поврежденное место. Укладка дерна. Если вам нужны очень быстрые результаты, тогда дерн – это лучший вариант, и особенно в теплом климате. Несмотря на то, что это готовая трава, которую можно просто "расстелить", она все же требует надлежащего ухода.



Укладка дерна помогает быстро восстановить газон / Фото Pexels

Как предотвратить появление сухих пятен на газоне?

Исправить проблему – это лишь половина задачи. Так же важно и не допустить ее повторения, пишет RHS. Для этого нужно сделать следующее.

Осенью проведите скарификацию газона , чтобы удалить накопление соломы.

, чтобы удалить накопление соломы. Избегайте уплотнения почвы. Позаботьтесь о том, чтобы вода легко проникала в землю – для этого можно прокалывать почву вилами или культиватором с полыми зубцами.

– для этого можно прокалывать почву вилами или культиватором с полыми зубцами. Подкармливайте газон, чтобы способствовать сильному и здоровому росту.

Чем можно подкормить газон?

А вот удобрением что для газона, что для грядок в этом году может стать один очень необычный натуральный продукт, который многие люди выбрасывают, даже не задумываясь. Оказывается, человеческие волосы очень богаты азотом, что стимулирует рост растений, поэтому после следующей стрижки не спешите выбрасывать все в мусор.

Азотные удобрения лучше всего использовать именно весной, в период активного роста растений. А вот летом количество азота в подкормках следует сократить, или вообще убрать – вместо этого пригодятся фосфорно-калийные удобрения.