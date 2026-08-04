Как выбрать сушилку для белья: обратите внимание на несколько нюансов

Сушилка для белья – это практически незаменимая вещь в любой квартире, особенно если там нет балкона. Некоторые также пользуются сушильными машинами, но они часто бывают дорогими и доступны не всем.

Сушилка для белья – это бюджетное решение, что подойдет для квартиры любого размера. Но даже у такого простого приспособления для сушки белья существует немало вариантов, поэтому при выборе можно растеряться, пишет HGTV.

Как выбрать идеальную сушилку для белья?

Чтобы сушилка прослужила долгие годы и идеально вписалась в жилое пространство, к ее выбору следует подойти тщательно. Есть несколько важных факторов, на которые обязательно нужно обратить внимание перед покупкой.

Рабочая длина . Она обозначает суммарную длину всех прутьев или веревок. И этот параметр очень важен, ведь позволяет сразу определить, сколько белья вы сможете сушить за раз.

. Она обозначает суммарную длину всех прутьев или веревок. И этот параметр очень важен, ведь позволяет сразу определить, сколько белья вы сможете сушить за раз. Количество стержней . Чем больше стержней предусмотрено в конструкции, тем, опять же, больше белья можно сушить одновременно.

. Чем больше стержней предусмотрено в конструкции, тем, опять же, больше белья можно сушить одновременно. Материал изготовления . Существует несколько вариантов, и самыми популярными из них являются пластик, нейлон, нержавеющая сталь и алюминий. И у каждого из этих вариантов есть свои преимущества. Например, пластик очень легкий и устойчив к коррозии, но тяжелое белье вешать на него не стоит. Алюминий гораздо более прочный, но со временем может окисляться, из-за чего на одежде могут остаться нежелательные следы. Но самым универсальным вариантом, пожалуй, станет нержавеющая сталь. В то же время сушилки из этого материала самые дорогие.

. Существует несколько вариантов, и самыми популярными из них являются пластик, нейлон, нержавеющая сталь и алюминий. И у каждого из этих вариантов есть свои преимущества. Например, пластик очень легкий и устойчив к коррозии, но тяжелое белье вешать на него не стоит. Алюминий гораздо более прочный, но со временем может окисляться, из-за чего на одежде могут остаться нежелательные следы. Но самым универсальным вариантом, пожалуй, станет нержавеющая сталь. В то же время сушилки из этого материала самые дорогие. Максимальная нагрузка – это стоит учитывать, чтобы сушилка быстро не сломалась.

На Prom продаються сушарки для різного бюджету — від базових моделей до настінних і вбудованих сушарок відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Покупці на Prom часто замовляють вертикальні та висувні сушарки для одягу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Какие бывают виды сушилок?

Настенные сушилки

Они идеально подходят для небольших квартир, так как занимают очень мало места. Их крепят к стенам, а при необходимости такую конструкцию можно легко сложить.

Напольные сушилки

Эти сушилки более универсальны – ведь их можно поставить в любом месте дома. Многие модели также имеют секции для разных типов одежды, различные держатели и дополнительные полки. Если вы часто сушите длинную одежду, обратите внимание также на высоту сушилки, чтобы ткань не касалась пола.



Напольные сушилки достаточно универсальны / Фото Pexels

Выдвижные сушилки

Это популярный вариант, который точно не будет мешать в повседневной жизни. После того как одежда высохнет, такую сушилку можно сложить почти вровень со стеной. Большинство моделей изготавливают из легкого алюминия, который не подвержен коррозии и не боится влаги, поэтому их можно устанавливать также на балконе.

Вертикальные сушилки

Это лучшее решение, если нужно сушить рубашки, платья, пальто и другие длинные вещи. Еще один плюс – они занимают совсем немного места на полу, но их высота позволяет разместить немало одежды.