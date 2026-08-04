Сушарка для одягу – це бюджетне рішення, що підійде для квартири будь-якого розміру. Але навіть такий простий інструмент для сушіння одягу має чимало варіацій, тож під час вибору можна розгубитися, пише HGTV.

Як обрати ідеальну сушарку для одягу?

Для того, аби сушарка служила роками та ідеально вписалася в житловий простір, до її вибору слід поставитися ретельно. Є кілька важливих факторів, на які точно слід звернути увагу перед покупкою.

Робоча довжина . Вона позначає сумарну довжину всіх прутів чи мотузок. І цей параметр дуже важливий, адже дозволяє одразу визначити, скільки білизни ви зможете сушити за раз.

. Вона позначає сумарну довжину всіх прутів чи мотузок. І цей параметр дуже важливий, адже дозволяє одразу визначити, скільки білизни ви зможете сушити за раз. Кількість дротів . Що більше дротів передбачає конструкція, то, знову ж таки, більше білизни можна сушити водночас.

. Що більше дротів передбачає конструкція, то, знову ж таки, більше білизни можна сушити водночас. Матеріал виготовлення . Існує кілька варіантів, і найпопулярнішими з них є пластик, нейлон, нержавійна сталь та алюміній. І в кожного з цих варіантів є свої переваги. Наприклад, пластик дуже легкий та не боїться корозії, але важку білизну вішати на нього не варто. Алюміній набагато витриваліший, але з часом може окиснюватися, тож на одязі можуть лишитися небажані сліди. Але найбільш універсальним варіантом стане, певно, нержавійна сталь. Водночас сушарки з неї найдорожчі.

. Існує кілька варіантів, і найпопулярнішими з них є пластик, нейлон, нержавійна сталь та алюміній. І в кожного з цих варіантів є свої переваги. Наприклад, пластик дуже легкий та не боїться корозії, але важку білизну вішати на нього не варто. Алюміній набагато витриваліший, але з часом може окиснюватися, тож на одязі можуть лишитися небажані сліди. Але найбільш універсальним варіантом стане, певно, нержавійна сталь. Водночас сушарки з неї найдорожчі. Максимальне навантаження – це варто враховувати, аби сушарка швидко не зламалася.

На Prom продаються сушарки для різного бюджету — від базових моделей до настінних і вбудованих сушарок відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Покупці на Prom часто замовляють вертикальні та висувні сушарки для одягу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Які є види сушарок?

Настінні сушарки

Вони ідеально підходять для невеликих квартир, бо займають дуже мало місця. Їх кріплять до стін, а за потреби таку конструкцію можна легко скласти.

Підлогові сушарки

Ці будуть більш універсальними – адже їх можна поставити у будь-яке місце дому. Чимало моделей також мають секції для різних типів одягу, різні тримачі та додаткові полиці. Якщо часто сушите довгий одяг, зверніть увагу також на її висоту, аби тканина зрештою не зачіпала підлогу.



Підлогові сушарки досить універсальні / Фото Pexels

Висувні сушарки

Це популярний варіант, що точно не буде заважати у повсякденному житті. Після того як одяг висушиться, таку сушарку можна скласти майже врівень зі стіною. Більшість моделей виготовляють з легкого алюмінію, що не боїться корозії чи вологи, тож їх можна встановлювати також на балконі.

Вертикальні сушарки

Це найкраще рішення, якщо потрібно сушити сорочки, сукні, пальта та інші довгі речі. Ще один плюс – вони займають зовсім небагато місця на підлозі, але висота дозволяє розмістити чимало одягу.