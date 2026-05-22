Начался самый важный период: как ухаживать за "тещиным языком" весной

Сансевиерия считается одним из самых простых в уходе комнатных растений, однако именно в мае ей стоит уделить немного больше времени.

Растение начинает переходить в активную фазу роста, поэтому правильный полив, достаточный свет и подкормка помогут растению выпустить новые листья, пишет Homes and Gardens.

Что нужно сделать с растением в мае?

Поливать после высыхания почвы

С повышением температуры большинство людей думают, что растение надо больше поливать, но это не так. Сансевиерия относится к суккулентам, поэтому избыток воды может только навредить.

Переставить ближе к свету

В период активного роста растению нужно больше света. Поэтому его нужно поставить в освещенное место, но без прямых солнечных лучей, которые могут оставить ожоги на листьях.

По словам специалистов, теплая погода и хорошее освещение стимулируют появление новых листьев и помогают растению быстрее расти.



Сансевиерию стоит держать на свету / Фото Pexels

Очищать листья от пыли

В весеннюю пору нужно уделить внимание листьям, поскольку на них накапливается пыль, которая мешает нормальному фотосинтезу. Для очистки достаточно мягкой салфетки из микрофибры или специальной щетки для листьев.

Чистка также предотвращает риск заражения насекомыми, поскольку вредители становятся более активными весной,

– отметил эксперт по уходу за цветами Таниэль Джордисон.

Пересаживать при необходимости

Сансевиерия не требует частых пересадок, однако иногда горшок может быть слишком маленьким. Если корни будут заметны через дренажные отверстия или рост растения замедлится – тогда стоит изменить его. Для пересадки можно использовать легкий грунт для суккулентов с хорошим дренажем.

Начните подпитывать

Май – оптимальное время для первой подкормки. Для "тещиного языка" подойдет универсальное жидкое удобрение для комнатных растений.

Важно только не переборщить, потому что избыток удобрений может вызвать стресс для растения и изменения цвета листьев. Подкормку следует проводить раз в месяц.

Чем очищать листья сансевиерии?

Очистить листья растения можно с помощью алюминиевой фольги, пишет Interia Kobieta. Морщинистая структура фольги помогает прекрасно очистить поверхность листьев от пыли и засохших пятен от воды.

Кроме того, фольга полирует естественный восковой защитный слой листьев, поэтому растение получает насыщенный цвет и естественный блеск без использования химикатов. Нужно лишь смочить смятый шарик фольги в руке и отжать воду, а потом осторожно протереть листья растения от основания до кончика.

Какой грунт подходит сансевиерии?

Для оптимального роста сансевьерии следует использовать почвенную смесь из универсального грунта, грубого песка и перлита или вермикулита.

Растение пересаживают раз в 3 года, лучше всего весной, чтобы обеспечить ее корням легкий доступ к воздуху и избежать чрезмерной влажности.