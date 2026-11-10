В сети сходят с ума от тяжелых одеял: действительно ли они благотворно влияют на сон

Украинские хозяйки издавна использовали для зимнего сна тяжелые пуховые одеяла, которые называли перинами. Сегодня интерес к такому способу согревания и улучшения сна растет во всем мире.

Особую популярность приобрели утяжеленные одеяла, которые помогают бороться с бессонницей и даже снижать тревожность, пишет AP.

Что такое утяжеленное одеяло и как оно влияет на организм?

Особенность таких изделий заключается в дополнительном весе, который обеспечивают стеклянные шарики или гранулы. Равномерное давление на тело может оказывать успокаивающий эффект.

"Плотное прикосновение тяжелого одеяла может успокоить реакцию мозга на "подсознательную борьбу". Равномерно распределенный вес сигнализирует вашему телу, что "вы находитесь в спокойной обстановке", – отметил эксперт по медицине сна в UCLA Health Нил Валия.

По его словам, такое давление также может стимулировать выработку окситоцина, который называют гормоном любви. Он выделяется во время объятий и близкого контакта между людьми и способен уменьшать чувство тревоги.

Положительное влияние утяжеленных одеял на сон подтверждают и научные исследования. Шведские ученые выяснили, что использование моделей весом 6–8 килограммов может улучшать качество ночного отдыха и уменьшать дневную сонливость.



Тяжелое одеяло способствует лучшему сну / Фото Pexels

В ходе 12-месячного эксперимента улучшение сна зафиксировали у 92% участников. О снижении тревожности сообщили 63% опрошенных, а 78% отметили, что тяжелое одеяло оказывает на них успокаивающий эффект.

Как правильно выбрать тяжелое одеяло и сколько оно стоит?

Специалисты советуют взрослым выбирать изделие, вес которого составляет примерно 10% от массы тела. Например, человеку весом 60 килограммов подойдет одеяло весом 6 килограммов.

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Однако тяжелые одеяла нельзя использовать для младенцев и маленьких детей, поскольку дополнительное давление может ограничивать их движения и затруднять дыхание.

Утяжеленные одеяла со стеклянными шариками стоят примерно от 4 300 до 5 700 гривен, однако эти цены являются ориентировочными, поскольку все зависит от веса, размера и производителя. Одеяло для взрослого стоит от 4 тысяч, а двуспальное обойдется на тысячу гривен дороже.