Летняя обувь, которая сделает любой образ стильным: 6 базовых вариантов

Летом все модницы ищут легкости как в повседневных образах, так и в выборе обуви, которую можно комбинировать с любой одеждой. Именно поэтому рекомендуем обратить внимание на базовые модели, которые смогут задать тон жаркому сезону.

Мюли, туфли и удобные кроссовки – три пары обуви, которые способны закрыть почти все потребности. Они легко адаптируются к различным стилям, уместны для прогулок по городу, работы или вечерних выходов. Но только ими в этом сезоне не стоит ограничиваться.

Какие же модели советуем добавить в гардероб этим летом – рассказываем в материале 24 Канала.

Сабо

Как пишет Vogue, сабо уже являются фаворитом модниц во всех фэшн-столицах. Когда кроссовки и лоферы надоедают, именно эта обувь может стать хорошим выбором. По своему виду они приближены к "биркенштокам", мокасинам или клогам в стиле бохо, поэтому стильно дополнят летний образ.

Сабо – один из трендов лета 2026 / Фото из инстаграма louisevgrxx

Босоножки на платформе

Еще одним летним летним трендом 2026 года являются босоножки на платформе. Разнообразие моделей этой обуви позволяет выбрать вариант, который будет удобным и соответствовать вашему стилю.

Босоножки на платформе вернулись в моду / Фото из инстаграма nlmarilyn

Кроссовки

Кроссовки, кажется, никогда не выйдут из моды, ведь это, в первую очередь, об удобстве. В 2026 году стилисты советуют обратить внимание на модели в стиле Mary Jane или классических балеток.

Трендовые кроссовки / Фото из инстаграма louisevgrxx

Кроссовки с зауженным носком выглядят элегантно / Фото из инстаграма louisevgrxx

Мюли

Не теряют популярности мюли с открытым носком и на каблуке, а также закрытые на плоской подошве. Они могут стильно дополнить образ, добавив даже обычной одежде элегантности.

Мюли с открытым носком / Фото из инстаграма nlmarilyn

Вьетнамки

В 2026 году особенно актуальными будут вьетнамки. При этом не только в классическом виде, но и на каблуках.

Вьетнамки могут стильно дополнить летний образ / Фото из инстаграма nlmarilyn

Туфли-лодочки

Завершают подборку трендовой обуви туфли-лодочки. Это уже неизменная классика, которая не теряет актуальности на протяжении последних лет. Туфли-лодочки придадут элегантности и будут уместными как на официальных или праздничных мероприятиях, так и в повседневных образах.

Туфли-лодочки / Фото из инстаграма rosiehw