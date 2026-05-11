Защита и стильный аксессуар: 5 трендовых чехлов для смартфона

Раньше чехол для смартфона воспринимался просто необходимостью. К его выбору не относились так тщательно, как к аксессуарам. Прозрачный пластик, нейтральный силикон и желательно со скидкой – это были ключевые запросы людей.

Но сейчас чехлы выбирают не только для того, чтобы экран не разбился и смартфон прослужил дольше. Они стали полноценным модным аксессуаром, который отражает индивидуальность владельца, пишет InStyle.

Какие чехлы выбирают мировые знаменитости и какие тренды задают, рассказываем в материале.

Все началось с маркетингового хода Хейли Бибер

Но прежде чем перейти к трендам, важно разобраться, когда именно произошел переломный момент. Однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако блогера и модель Хейли Бибер, на которую подписаны более 58 миллионов человек, называют основательницей этого тренда. По данным журналистов InStyle, ее маркетинговое решение изменило отношение к чехлам для смартфона.

В 2024 году Хейли Бибер выпустила фирменный чехол со своим брендом Rhode, который имел встроенный холдер для блеска для губ. Казалось бы, это мелочь. Но слияние бьюти-культуры и повседневного аксессуара привлекло внимание всего мира.

Люди начали воспринимать чехлы для смартфона как возможность собственного самовыражения.

Какие чехлы выбирают в 2026 году

Эксцентричность – новая элегантность

В фэшн-мире уже несколько лет подряд существует тенденция к самовыражению. И телефонный чехол стал отличной площадкой для этого. Он дешевле новой сумки, но заметнее любой детали образа, поскольку каждый человек буквально неразлучен со своим смартфоном.

Благодаря моде на селфи в сети можно увидеть яркие и странные чехлы. У американской певицы SZA, кажется, есть целая коллекция таких.

Минимализм никуда не исчез

Несмотря на тенденцию к самовыражению, минимализм также остается в тренде. Поэтому многие знаменитости выбирают роскошную классику. Среди них – Селена Гомес, которая через селфи показала, как чехол для телефона может быть ярким элементом образа.

Что еще носят в 2026-м

Casetify × Takashi Murakami – чехлы с культовыми цветами японского художника читаются как манифест оптимизма. Яркие, почти кричащие цвета, от которых действительно становится радостнее.

Wildflower – компания сестер Карлсон, которая стала фаворитом среди девушек, которые обожают французский бренд Margiela и фильмы Софии Копполы.

OSSA – телефонные аксессуары из стразов, бисера и жемчуга, которые выглядят как ювелирные украшения из подоймы.

Кроме этого, цепочки и ремешки для телефона, над которыми еще недавно смеялись, пережили полноценный ребрендинг.

Без сомнения, тренд на стильные чехлы уже не исчезнет. Он неразрывно связан с возвращением зеркальных селфи. Ленты в соцсетях больше не заполнены тщательно спланированными постановочными фото. Их вытеснили непринужденные снимки в лифтах, ресторанных туалетах и во время примерки образа.

В таких кадрах телефон всегда в кадре, соответственно чехол всегда видно. Именно поэтому люди хотят, чтобы он был таким же интересным, как и весь образ.