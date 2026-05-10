Их будут носить все: 6 трендовых кроссовок 2026 года

Кроссовки –базовая вещь гардероба, без которых сложно представить свои ежедневные образы. Они уже давно перестали быть обувью только для спорта. Сегодня их сочетают с джинсами, платьями, костюмами и любым другим нарядом.

В 2026 году в моде будут модели, которые сочетают в себе комфорт, ретро-эстетику и яркие акценты, пишет Harper's Bazaar. Эксперты уже прогнозируют, что эти модные кроссовки окажутся в гардеробе каждой девушки.

По словам Линды Цуй Чжан – директора модного отдела американского ритейлера Nordstrom, в этом году большинство будут выбирать безупречный вид обуви, который удачно сможет сочетаться в ежедневных образах.

Именно поэтому модные бренды представили знакомые нам силуэты, в которых сочетаются нулевые и спортивная эстетика.

Кеды или теннисные кроссовки

Классические кеды или теннисные кроссовки уже давно оказались в наших гардеробах. Однако известные дизайнеры в очередной раз подчеркивают,, что эта классика не перестает быть популярной.

Такие кеды в конце 80-х – начале 90-х годов носили Дженнифер Энистон, Джулия Робертс, Сара Джессика Паркер и другие звезды.



Боксерские кроссовки

Модные кроссовки вернулись к нам из нулевых, и выглядят просто невероятно. Благодаря высокой шнуровке они создают интересный контраст с джинсовыми юбками или шортами.



Сатиновые кроссовки

Бренды часто представляют обувь из замши, нейлона или плотной ткани. Впрочем, этого сезона первенство занимают модели из сатина, который считается самым актуальным материалом 2026 года.



Кроссовки с вывернутым язычком

В этом году возрастет популярность на кроссовки с вывернутым язычком. Этот элемент повторили из архивной обуви Lacoste. Он добавляет обуви ретростиля и особой изюминки.



Яркие цвета кроссовок

Этим летом обязательно стоит добавить в свой гардероб яркие оттенки кроссовок. Многие девушки выбирают для себя кроссовки в красном, синем, зеленом, желтом и розовом цвете.



Кроссовки с эффектом металлик

Большую популярность в этом сезоне приобретают кроссовки с эффектом металлик. Это могут быть спортивные узкие кроссовки, сникерсы, или блестящие серебристые кроссовки, которые уже носят модные девушки.



С чем носить трендовые кроссовки?

Модный глянец Elle отмечает, что кроссовки нового сезона максимально универсальны, поэтому их можно носить:

с джинсами и базовыми топами для повседневных образов;

с платьями и юбками, создавая контраст между женственностью и спортом;

с костюмами – для создания современного городского стиля без формальности.

