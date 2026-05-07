Температура с каждым днем растет, дни становятся длиннее, поэтому можно уже откладывать плотные джинсы и брюки, выбирая вместо этого короткие юбки и легкие платья, пишет Vogue.

Какой педикюр сделать летом?

Под большинство летних вещей идеально подходят сандалии, сланцы, босоножки, открытые мюли или вьетнамки, которые уже давно перекочевали из пляжного гардероба – в городской.

Именно поэтому советуем выбрать педикюр, который эффектно будет смотреться к любой паре сезонной обуви. Все 5 цветов – абсолютные тренды.

Вишнево-красный

Красный цвет хоть на губах, хоть на ногтях – всегда остается беспроигрышным решением. В этом сезоне нейл-мастера советуют сделать ставку на насыщенный вишневый оттенок.

Молочный французский педикюр с молоком

Всем женщины хорошо знают, как универсально и деликатно выглядит молочный маникюр на ногтях. Он подходит любой длине и форме ногтей, и не надоедает месяцами.

Именно поэтому такой цвет лака можно смело использовать и в педикюре, дополнив молочную основу классической белой линией французского маникюра.

Масляно-желтый

Такой оттенок стал изрядно популярным после того, как его нанесла на овальный маникюр Селена Гомес. Позже тренд подхватила Хейли Бибер, представив в этом цвете блеск для губ от своего бренда Rhode.

Масляно-желтый – один из самых удачных оттенков лета, поскольку удачно подчеркивает загар, визуально освежает кожу и добавляет цвета.

Темный синий

Глубокие темные тона педикюра нравятся многим. Насыщенный темно-синий цвет имеет благородное морское настроение и прекрасно ассоциируется с летом. Специалисты говорят, что он даже прекрасно подходит в межсезонье, когда кожа еще не успела загореть.

Перламутровый нюд

Этот цвет лака – универсальный, поэтому всегда будет считаться вечной классикой. Его преимуществом является то, что он маскирует естественное отрастание ногтя и не требует такого частого обновления, как темные оттенки.

Какие еще цвета можно выбрать?

Издание Bright Side пишет, что этим летом можно выбрать коралловый оттенок, который выглядит не так ярко, как заметный красный. Достаточно изысканно выглядит педикюр с хромированной втиркой, которая удачно смотрится в холодных серебристых тонах.

Летом мы привыкли к ярким цветам, впрочем даже классический серый тоже будет хорошо подходить, поскольку считается базовым оттенком. Среди таких устойчивых цветов – молочно-розовый, который усиливает естественный вид ногтей.

Какой цвет маникюра подойдет женщинам после 50 лет?

У старших женщин кожа рук становится тонкой, сухой и теряет эластичность, но правильно подобранный маникюр сможет смягчить все недостатки.

Оттенки, которые скрывают пигментные пятна: розовые нюдовые оттенки, холодные бежевые или молочные тона холодные бежевые или молочные тона;

Цвета, которые смягчают морщины: теплый бежевый, пудрово-розовый, мягкий красный мягкий красный;

Оттенки для худых рук: молочные оттенки, деликатный нюд и полупрозрачные оттенки деликатный нюд и полупрозрачные оттенки;

Цвета для рук с заметными венами: мягкий коралловый, теплый розовый, персиковый.

Лучше всего подходит средняя или короткая длина, которая делает ногти элегантными. Форма ногтей тоже важна. В старшем возрасте рекомендуется делать мягкий овал.