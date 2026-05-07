Температура з кожним днем зростає, дні стають довшими, тому можна вже відкладати цупкі джинси й штани, обираючи натомість короткі спідниці та легкі плаття, пише Vogue.

Який педикюр зробити влітку?

Під більшість літніх речей ідеально пасують сандалі, сланці, босоніжки, відкриті мюлі чи в’єтнамки, які вже давно перекочували з пляжного гардероба – в міський.

Саме тому радимо обрати педикюр, який ефектно виглядатиме до будь-якої пари сезонного взуття. Усі 5 кольорів – абсолютні тренди.

Вишнево-червоний

Червоний колір хоч на губах, хоч на нігтях – завжди залишається безпрограшним рішенням. Цього сезону нейл-майстрині радять зробити ставку на насиченому вишневому відтінку.

Молочний французький педикюр

Усім жінки добре знають, як універсально і делікатно виглядає молочний манікюр на нігтях. Він пасує будь-якій довжині і формі нігтів, і не набридає місяцями.

Саме тому такий колір лаку можна сміливо використовувати і в педикюрі, доповнивши молочну основу класичною білою лінією французького манікюру.

Масляно-жовтий

Такий відтінок став неабияк популярним після того, як його нанесла на овальний манікюр Селена Гомес. Пізніше тренд підхопила Гейлі Бібер, представивши у цьому кольорі блиск для губ від свого бренду Rhode.

Масляно-жовтий – один з найвдаліших відтінків літа, оскільки вдало підкреслює засмагу, візуально освіжає шкіру й додає кольору.

Темний синій

Глибокі темні тони педикюру подобаються багатьом. Насичений темно-синій колір має благородний морський настрій і чудово асоціюється з літом. Фахівці кажуть, що він навіть чудово пасує в міжсезоння, коли шкіра ще не встигнула засмагнути.

Перламутровий нюд

Цей колір лаку – універсальний, тож завжди буде вважатися вічною класикою. Його перевагою є те, що він маскує природне відростання нігтя і не вимагає такого частого оновлення, як темні відтінки.

Які ще кольори можна обрати?

Видання Bright Side пише, що цього літа можна обрати кораловий відтінок, який виглядає не так яскраво, як помітний червоний. Досить вишукано виглядає педикюр з хромованою втиркою, яка вдало виглядає у холодних сріблястих тонах.

Влітку ми звикли до яскравих кольорів, втім навіть класичний сірий теж буде добре пасувати, оскільки вважається базовим відтінком. Серед таких сталих кольорів – молочно-рожевий, який підсилює природний вигляд нігтів.

Який колір манікюру підійде жінкам після 50 років?

У старших жінок шкіра рук стає тонкою, сухою і втрачає еластичність, але правильно підібраний манікюр зможе пом'якшити усі недоліки.

Відтінки, які приховують пігментні плями: рожеві нюдові відтінки, холодні бежеві чи молочні тони;

Кольори, які пом’якшують зморшки: теплий бежевий, пудрово-рожевий, м’який червоний;

Відтінки для худих рук: молочні відтінки, делікатний нюд та напівпрозорі відтінки;

Кольори для рук з помітними венами: м’який кораловий, теплий рожевий, персиковий.

Найкраще пасує середня чи коротка довжина, яка робить нігті елегантнішими. Форма нігтів теж важлива. У старшому віці рекомендовано робити м’який овал.