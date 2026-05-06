Раніше деякі кольори лаків вважалися вибором сміливих жінок, а тепер стають доречним вибором для повсякдення, пише Vogue Mexico.

Який манікюр в тренді у травні?

Експерти зійшлися на думці, що у травні жовтий колір лаку є номером один серед всіх інших відтінків. Усі яскраві відтінки жовтого – це беззаперечні фаворити весни.

Щоб не бути банальною у своєму виборі, пропонуємо 3 найкращі ідеї із жовтим манікюром, які дозволять підібрати варіант під будь-який смак.

Манікюр у вершково-жовтому відтінку

Цей відтінок лаку був неймовірно популярним минулого року, а тепер знову повертається в тренди. Майстри відзначають, що колір буде однаково гарно виглядати на коротких квадратних чи довгих мигдалеподібних нігтях.

Манікюр у насиченому жовтому кольорі

На противагу ніжному вершково-жовтому відтінку з’являється насичений яскраво-жовтий колір. Він є самодостатнім, тому його не треба довершувати ніякими малюнками навіть на літню тематику. Головне - покрити його блискучим топом.

Жовтий манікюр з французьким дизайном

Хорватська майстриня манікюру Матея Новакович радить зробити цього травня оригінальний французький манікюр із жовтими кінчиками нігтів, замість класичних білих. Такий дизайн виглядає цікаво, незвично та ідеально підходить на теплу пору року.

Який ще манікюр в моді цієї весни?

Світові знаменитості не лише обирають для себе постійно красиве вбрання, але й намагаються змінювати відтінки лаків та дизайни, пише Elle. Такі зірки як Кайлі Дженнер, Сабріна Карпентер обирають для себе нігті з камінчиками, натхнені квітковим мотивом.



Ще один тренд дизайну на весну 2026

Майстрині покривають нігті базовим кольором, а тоді приклеюють крихітні камінці у вигляді квітів. По-суті, це такий собі манікюр у стилі clean girl із застосуванням кількох ефектних, розкішних і блискучих мікроакцентів.

