Об этом знают единицы: как часто нужно менять удлинители

Некоторые бытовые вещи со временем приходится заменять. Речь идет об изношенном матрасе, старом электрочайнике или загрязненном фильтре системы вентиляции. Однако без внимания почему-то остаются удлинители, через которые ежедневно работает большинство домашней техники.

Оказывается, что удлинители, которые обеспечивают питание телевизоров, ноутбуков, пылесосов и других устройств, имеют ограниченный срок службы и требуют замены, пишет Martha Stewart.

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Как часто заменять удлинители питания?

Специалисты советуют обновлять удлинители примерно раз в 3 – 5 лет, даже если они исправны и работают без перебоев. Но в зависимости от эксплуатации этот срок может существенно сокращаться.

Эксперт по электричеству Эдвард Акост отметил, что если удлинитель каждый день используется для мощных приборов или работает в гараже или других сложных условиях, то его надо менять через 1 – 2 года.

Дело в том, что высокая температура, постоянные перепады света и интенсивная нагрузка ускоряют износ внутренних компонентов. Особенно это касается бюджетных моделей, которые могут выглядеть исправными, но на самом деле уже потеряли значительную часть защитных свойств.



Удлинители нужно менять / Фото Pexels

Какие признаки того, что удлинитель нужно заменить?

Нагревается или имеет запах горелого

Во время нормальной работы корпус удлинителя не должен быть теплым. Если же он нагревается или появляется запах горелого, то это уже свидетельствует о неисправности или чрезмерной перегрузке.

Розетки стали неплотными

Если штекеры легко выскальзывают или шатаются в розетках, то контакт только ухудшается. Это может привести к дополнительному нагреву и стать причиной повреждения пластика.

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Не работает индикатор защиты от перенапряжения

Многие модели с защитой от скачков напряжения оснащены специальным индикатором. Если он сигнализирует о неисправности, то защитные фунции могут уже не работать должным образом.

Видимые повреждения

Трещины на корпусе, пожелтение пластика, потертости, заломы шнура или другие признаки износа свидетельствуют о том, что удлинитель лучше заменить.

Старые или поврежденные удлинители могут стать причиной поражения электрическим током, выхода из строя техники и даже пожаров. Особую опасность представляют скрытые внутренние повреждения, которые невозможно увидеть снаружи.

Из-за изношенных контактов внутри устройства может накапливаться тепло, которое со временем способно привести к возгоранию, поэтому удлинители необходимо менять раз в несколько лет.