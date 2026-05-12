Одно томатное удобрение подойдет для всего огорода: урожая станет еще больше

Некоторые садоводы покупают удобрения, которые предназначены для помидоров, однако их можно применять значительно шире. Оказывается, подкормка для томатов может помочь овощам, цветам и даже плодовым культурам.

Садовод Иш Камран рассказал в своем инстаграме, что секрет такой подкормки скрывается в высоком содержании калия. Этот элемент помогает растениям активнее формировать бутонам, а плодам – поддерживать рост в течение всего сезона.

Что можно подкормить удобрением для томатов?

Опытные огородники давно используют томатную подкормку для садовых культур. Удобрение дает заметный эффект, если его использовать для петуний, подвесных ампельных растений или цветущих культур.

Калий стимулирует образование новых бутонов, поэтому клумбы выглядят гораздо ярче и цветущими.

Довольно полезной такая подкормка является для глицинии – лианоподобного растения с фиолетовыми цветами. Растение следует подкармливать раз в неделю томатным удобрением. Калий поможет направить силы не только на зелень, но и на формирование цветов.

Кроме того, такая подкормка подходит для съедобных культур: клубники, томатов, дыни, кабачков, огурцов, тыкв и тому подобное. Клубника при достаточном количестве калия может давать обильный урожай и формировать качественные плоды.

Рекомендуемая пропорция использования удобрения – 20 миллилитров на 4,5 литра воды. Лучший эффект дает использование в период активного роста летом.

Калий довольно важный, потому что отвечает за рост растений, качество цветения и плодоношения. Благодаря ему растения могут формировать больше цветов и давать большие плоды.

Возле каких растений сажать помидоры?

Чтобы помидоры выросли сладкими, рядом с ними стоит посадить базилик, настурции и бархатцы, пишет Express. Посадка этих растений возле помидоров помогает отпугнуть вредителей и улучшить их вкус.

Настурции полезны на участке тем, что благодаря своему резкому аромату отпугивают от помидоров белокрылок и тлей. Кроме того, рядом с томатами также можно сажать перец, шпинат, салат и морковь. Их соседство поможет помидорам успешно прорастать все лето.

Как спасти вытянутую рассаду помидоров?

Вытянутую рассаду томатов следует высаживать под углом 45 градусов, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Для этого нужно выкопать не обычную глубокую ямку, а наклонную лунку, в которую поместится часть стебля вместе с настоящими листьями.

Для улучшения роста после высадки рекомендуется поливать растения раствором стимулятора роста, например, корневином.