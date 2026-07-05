Смородина и крыжовник больше не будут опадать: чем их подкормить уже в этом месяце

Очень часто дачникам приходится сталкиваться с одной весьма неприятной проблемой: еще зеленые ягоды смородины и крыжовника без видимой причины опадают на землю, оставляя садоводов без урожая. К счастью, справиться с этим можно с помощью одной подкормки.

Для кустов крыжовника и смородины июль – очень важный месяц: поскольку ягоды активно созревают, они теряют важные питательные вещества. Если игнорировать подкормку, количество ягод уменьшится, ведь "лишние" – те, которые куст не может прокормить, – просто опадут, пишет The Spruce.

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Чем можно подкормить смородину и крыжовник?

Одна из лучших подкормок для крыжовника и смородины, оказывается, есть практически на каждой даче – и это древесная зола. Этот важный для дачников ингредиент содержит фосфор, калий и кальций – одни из самых важных веществ для роста и развития плодов. Кроме того, после подкормки золой ягоды становятся плотнее и слаще, пишет "УНИАН".

Подкормить растения золой очень просто – достаточно просто рассыпать несколько стаканов золы на влажную почву, а затем перемешать ее с верхним слоем. Но есть и другой вариант – из золы можно приготовить раствор и использовать его для полива.

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Но пепел – это не единственный вариант. Вот чем еще можно воспользоваться:

Настой окопника – он особенно ценен тем, что содержит очень много калия. Его готовят очень просто – нужно нарезать свежие растения и залить водой на две трети емкости, а затем оставить настаиваться на неделю. Перед поливом достаточно разбавить раствор в пропорции 1:10.

– он особенно ценен тем, что содержит очень много калия. Его готовят очень просто – нужно нарезать свежие растения и залить водой на две трети емкости, а затем оставить настаиваться на неделю. Перед поливом достаточно разбавить раствор в пропорции 1:10. Настой крапивы. Приготовить его можно так же, как и настой живокоста. Он богат не только калием, но и магнием и железом, поэтому кусты могут легче перенести нагрузку от плодоношения.

В июне смородине требуется много азота для наращивания зеленой массы, но уже в июле дачники советуют существенно сократить его количество в подкормках, а лучше вообще отказаться от него. В противном случае смородина может давать только листья вместо плодов.