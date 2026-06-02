Денежное дерево выбросит кучу листьев и даже зацветет: элементарный лайфхак

Толстянка, или же красавица – это невероятно популярное растение, которое, на первый взгляд, не требует много усилий в выращивании. Но это только потому, что большинство цветоводов даже не догадываются о том, что она может цвести.

Если вы никогда не видели цветения денежного дерева – вы совсем не одни. Ведь для того, чтобы растение выбросило нежные белые бутоны, ему нужны очень специфические условия и правильный уход, пишет The Spruce.

Интересно Увядшая орхидея – не проблема: один трюк заставит ее снова зацвести

Что делать, чтобы денежное дерево зацвело?

Большинство денежных деревьев спокойно растет на подоконнике в течение лет, ни разу не показывая цветения. Но если достичь идеальных условий, у здоровых красавиц появляются маленькие звездообразные белые или розовые цветы. Обычно цветение можно увидеть зимой – и для этого правильный уход нужно начать значительно раньше.

Якщо часто замовляти недорогі товари, доставка може суттєво збільшувати загальну вартість покупки. На Prom це вирішується підпискою Smart – за 50 гривень на місяць вона робить доставку безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Для того, чтобы денежное дерево даже "задумалось" о цветении, сначала цветоводам нужно воссоздать среду, напоминающую их родное – а это требует немалой работы. Дело в том, что красавицы хорошо выживают практически где угодно, но для цветения и освещения, и полив должны быть очень четкими.



Денежное дерево можно заставить цвести / Фото Pexels

И первое, что нужно сделать – это забыть о цветке. Так, цель заключается именно в том, чтобы создать для растения небольшой стресс – именно он обычно стимулирует цветение, ведь так растение пытается создать новое поколение и обеспечить свое выживание.

Важно! Учитывайте, что молодые денежные деревья почти никогда не цветут. Растению должно быть по крайней мере 3 – 4 года, чтобы оно могло завязать бутоны.

Вот какие должны быть условия для денежного дерева дома.

Влажность

В природе денежные деревья растут в Южной Африке, где днем достаточно жарко и сухо, а ночью прохладно. Обычно в домах условия слишком влажные, чтобы красавица зацвела. Поэтому попробуйте использовать осушитель воздуха.

Полив

Если вы хотите заставить денежное дерево цвести, количество полива нужно уменьшить. Давайте земле полностью просохнуть между поливами.

Солнечный свет

Толстянки требуют большого количества света не только для цветения, но и для общего роста. Поэтому для того, чтобы стимулировать его, переместите растение в сухое место с южной стороны дома.

Температура

Она не должна опускаться ниже, чем 10 градусов Цельсия. Осенью и зимой 15 градусов – это оптимальный вариант.

И если вы обеспечите денежному дереву все необходимые условия – учитывая также ночную прохладу – уже к декабрю она выбросит немало мелких, но очень красивых цветов.