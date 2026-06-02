Якщо ви ніколи не бачили цвітіння грошового дерева – ви зовсім не самі. Адже для того, аби рослина викинула ніжні білі бутони, їй потрібні дуже специфічні умови і правильний догляд, пише The Spruce.

Що робити, щоб грошове дерево зацвіло?

Більшість грошових дерев спокійно росте на підвіконні протягом років, жодного разу не показуючи цвітіння. Та якщо досягнути ідеальних умов, у здорових красул з'являються маленькі зіркоподібні білі чи рожеві квіти. Зазвичай цвітіння можна побачити взимку – та для цього правильний догляд потрібно розпочати значно раніше.

Для того, аби грошове дерево навіть "замислилося" про цвітіння, спершу квітникарям потрібно відтворити середовище, що нагадуватиме їхнє рідне – а це вимагає чималої роботи. Річ у тім, що красули добре виживають практично будь-де, але для цвітіння і освітлення, і полив мають бути дуже чіткими.



Грошове дерево можна примусити цвісти / Фото Pexels

І перше, що потрібно зробити – це забути про квітку. Так, мета полягає саме у тому, аби створити для рослини невеликий стрес – саме він зазвичай стимулює цвітіння, адже так рослина намагається створити нове покоління і забезпечити своє виживання.

Важливо! Зважайте, що молоді грошові дерева майже ніколи не цвітуть. Рослині має бути принаймні 3 – 4 роки, аби вона могла зав'язати бутони.

Ось які мають бути умови для грошового дерева вдома.

Вологість

В природі грошові дерева ростуть у Південній Африці, де вдень досить спекотно та сухо, а вночі прохолодно. Зазвичай у будинках умови надто вологі, аби красула зацвіла. Тож спробуйте використати осушувач повітря.

Полив

Якщо ви хочете змусити грошове дерево цвісти, кількість поливу потрібно зменшити. Давайте землі повністю просохнути між поливами.

Сонячне світло

Товстянки потребують великої кількості світла не лише для цвітіння, але й для загального росту. Тож для того, аби стимулювати його, перемістіть рослину у сухе місце з південної сторони дому.

Температура

Вона не має опускатися нижче, ніж 10 градусів Цельсія. Восени та взимку 15 градусів – це оптимальний варіант.

І якщо ви забезпечите грошовому дереву усі потрібні умови – враховуючи також нічну прохолоду – вже до грудня вона викине чимало дрібних, але дуже гарних квітів.