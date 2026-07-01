Фруктовые деревья даже не почувствуют жары: вот что делают опытные дачники

Для яблонь, груш и других плодовых деревьев жара обычно не представляет проблемы. Однако если прогнозируется не только длительная жара, но и засуха, все же необходимо принять ряд мер, чтобы сохранить урожай.

Независимо от того, какие именно фруктовые деревья растут в вашем саду, в жару им нужно уделить дополнительное внимание. Ведь иногда из-за высоких температур плоды начинают преждевременно опадать, а листва засыхает, пишет Better Homes&Gardens.

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Как защитить плодовые деревья от жары?

Прежде всего, нужно понять, когда именно следует беспокоиться. И основная опасность – это время, когда температура поднимается выше 34 градусов по Цельсию, или же когда погода не только жаркая, но и сухая.

Первые признаки теплового стресса – это поникшие ветви, деформированные или желтые листья, а также появление на них коричневых краев или кончиков. Итак, вот что нужно делать, чтобы этого избежать.

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Добавьте мульчу

Лучший способ защитить плодовые деревья от перегрева – это тщательное мульчирование. Толщина слоя должна составлять 5–10 сантиметров, и его нужно распределить по всему участку, до которого доходят кончики крайних ветвей. Лучше всего выбирать светлую мульчу – например, солому.

Обильно поливайте

Плодовым деревьям, как и однолетним овощам, нужен полив – поэтому, если осадков недостаточно, проводить его нужно каждый раз, когда почва становится сухой. Чтобы дерево получило от него пользу, полив должен быть глубоким.

Поливать следует рано утром или поздно вечером, а также не стоит делать это слишком часто – это может привести к гниению корней.

Установите ткань для затенения

Если фруктовые деревья еще небольшие, можно установить своего рода тенты, чтобы немного их затенить. Это не должна быть слишком плотная ткань, и ее можно будет снять, только что период жары закончится.

Не обрезайте и не подкармливайте

Подкормка и обрезка – это в целом полезные вещи для деревьев, но в жару они могут только навредить. Например, обрезка не только увеличивает риск появления болезней и вредителей, но и отнимает у дерева энергию, необходимую для восстановления, – а это делает их еще более уязвимыми к усыханию.

А вот подкормка в жаркую погоду может привести к ожогам корней.