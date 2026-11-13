Сделайте это с вишней в саду прямо сейчас: урожай следующего года удвоится

Правильная подготовка ягодных деревьев к зиме чрезвычайно важна, если вы надеетесь в следующем году собрать вкусные плоды.

В ноябре дачникам чрезвычайно важно позаботиться о защите дерева не только от морозов, но и от вредителей, болезней и даже солнечных ожогов, пишет Southern Living.

Что нужно сделать с вишневым деревом в ноябре?

Всего несколько простых действий в ноябре помогут поддержать деревья и позволят им легче пережить зимние месяцы.

Полив

Даже зимой вишневые деревья могут страдать от засухи. Поэтому, чтобы подготовить их к предстоящим холодам, продолжайте тщательно поливать, пока земля не замерзнет. Учтите, что после этого корни уже не смогут впитывать воду.

Поливайте медленно и обильно, чтобы корни успели впитать все важные питательные вещества из почвы – это впоследствии будет способствовать весеннему росту.

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Утеплите мульчей

Мульча нужна для защиты корней от резких перепадов температуры, но также она сохраняет влагу и обогащает почву питательными веществами. В качестве мульчи может служить слой древесной щепы, сосновая солома или измельченные листья. Оставьте 15-сантиметровый отступ между стволом и мульчей, чтобы там не началось гниение.

Защитите дерево от морозных трещин

Вишневые деревья подвержены как морозным трещинам, так и солнечным ожогам. Ожоги возникают, когда солнце прогревает дерево до такой степени, что начинает течь сок. А когда температура ночью опускается ниже нуля, сок замерзает в стволе и расширяется. Если этот цикл повторяется несколько раз, это может привести к растрескиванию коры дерева.

Чтобы этого избежать, ствол нужно побелить или обклеить специальной пленкой для деревьев.

Добавьте компост

Для обогащения почвы дерево нужно подкормить компостом слоем толщиной 2,5–5 сантиметров. Он будет медленно высвобождать в землю питательные вещества. Не прижимайте его к коре дерева, ведь это будет задерживать влагу и способствовать гниению.