Что делать, если укроп на грядке стал красным и желтым: проблему можно исправить

Если вы когда-нибудь сажали укроп, то наверняка замечали, как маленькие листочки растения меняют цвет в конце июля и в августе. Иногда они желтеют, а иногда приобретают неожиданный красный оттенок.

Иногда вместо ярко-зеленого укропа на грядке могут расти кустики с красноватым или даже синеватым оттенком. И не все понимают причину такого изменения и нужно ли что-то делать, пишет Gardening Know How.

Почему укроп меняет цвет?

Часто изменение цвета укропа сопровождается также замедлением роста. Обе эти проблемы связаны с температурой. Одна из распространенных ошибок, которую допускают дачники, – это слишком ранний посев, когда почва еще не успела прогреться.

В таком случае растение гораздо хуже усваивает питательные вещества, и это может привести к остановке роста и появлению фиолетового или багряного оттенка.

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Но если на улице не слишком холодно, тогда следует обратить внимание на состав почвы, ведь к изменению цвета может привести и недостаток фосфора. Тогда в тканях укропа начинают накапливаться антоцианы – пигменты, придающие листьям красноватый оттенок. Особенно это заметно на молодых всходах укропа.

Следующая причина для многих дачников становится неожиданной – это избыток влаги. Переувлажненная почва ограничивает доступ кислорода к корням растения, и оно не может развиваться должным образом.

Можно ли исправить проблему?

Так, если исправить ошибки в уходе, укроп обычно может вернуться к привычному зеленому цвету. Стоит также отметить, что необычный цвет листьев вообще не влияет ни на вкус, ни на аромат укропа, поэтому есть его можно без проблем.

Чтобы укроп не желтел и не менял цвет, грядки нужно периодически рыхлить, чтобы воздух мог доходить до корней. Также можно подумать о подкормке. Для этого идеально подходят суперфосфат и монофосфат калия.