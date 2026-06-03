Эта обработка удвоит урожай чеснока: дачники делают ее каждый год

В начале июня чеснок образует цветущие побеги, благодаря которым образуются цветы и воздушные луковицы, из которых уже развиваются новые растения. Именно этот период следует использовать для удвоения урожая.

Для формирования этих цветоносов и воздушных луковиц чеснока нужна энергия, вода и питательные вещества, пишет Deccoriа.

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В таком случае растение сохраняет энергию на цветоносы и тратит ее меньше на развитие луковицы под землей. Чтобы улучшить урожай нужно сделать правильную обрезку в начале лета.

Когда собирать соцветия чеснока?

Дачники советуют удалять цветоносы сразу после их появления. Впрочем, такое действие может привести к повторному отрастанию, поэтому нужно подождать, когда стебли начнут завиваться в узор "свиной хвост".



Характерное скручивание побегов чеснока / Фото Picsel

Обрезку можно проводить тогда, когда стебель достигнет 10 – 15 сантиметров длиной, тогда шансы на отрастание снова будут мизерными.

Процедура очень простая. Нужно лишь отломать вручную ломкие побеги на 1 сантиметр от основания. Если же побеги жесткие, тогда лучше воспользоваться острыми и продезинфицированными ножницами или секатором.

Лучше всего этим заниматься в сухой и пасмурный день. Такая погода позволит ранам на побегах быстрее высохнуть и эффективно защитить растение от инфекций и грибковых заболеваний.

Такое регулярное удаление цветочных головок – это самый простой способ получить хороший урожай. Простое действие в июне поможет растению не тратить энергию на выработку семян и луковиц, а направит все питательные вещества к подземной луковице.

Зубчики благодаря такой процедуре вырастут до двух раз больше. Однако все стебли удалять не стоит. Можно оставить несколько самых сильных побегов в случае, если собираете воздушные луковицы для размножения чеснока.