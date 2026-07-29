Выполните эти действия после сбора урожая голубики: в следующем году плодов будет вдвое больше

После сбора голубики нужно провести несколько простых процедур, чтобы куст начал лучше плодоносить в следующем сезоне. Эти меры, проводимые в конце июля или в начале августа, гораздо важнее весеннего удобрения.

Во второй половине лета после плодоношения голубика начинает формировать цветочные почки, на которых в следующем году будут развиваться плоды, пишет Wprost Dom. Урожайность куста может значительно снизиться, если растению не хватит воды или питательных веществ.

Как ухаживать за голубикой после сбора урожая?

У голубики поверхностная корневая система, поэтому пересыхание может препятствовать образованию почек. Дачники советуют поливать кусты рано утром, а в жаркий период лета растению требуется 15–20 литров воды в неделю.

Дополнительно можно добавить свежую кору, которая сохраняет влажность. Если слой мульчи будет слишком тонким, стоит дополнить его сосновой корой толщиной 5 сантиметров.

Преимущество мульчи в том, что она постепенно подкисляет почву, подавляет рост сорняков, сохраняет прохладу в почве и ограничивает испарение воды.



После сбора урожая нужно уделить время голубике / Фото Pexels

Также дачники советуют в этот период использовать удобрение, предназначенное для голубики, но без азота. Растению сейчас нужны калий, магний и фосфор. Если добавить азот в большом количестве, он будет стимулировать рост молодых побегов.

Кроме того, после сбора урожая следует удалить поврежденные побеги. Речь идет о косметической обрезке сломанных веточек или побегов, пораженных болезнями. Обрезка уменьшит источники инфекции и улучшит циркуляцию воздуха.

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Садоводам следует обратить внимание на pH голубики. Лучше всего она растет при показателе 3,8–4,8. Но если он выше, у растения могут возникнуть проблемы с усвоением железа, и тогда его листья начнут желтеть. Проверить pH почвы можно с помощью кислотного тестера.

Правильное удобрение, свежая мульча, обрезка и регулярный полив помогут кустам голубики дать обильный урожай в следующем году.