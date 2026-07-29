У другій половині літа після плодоношення лохина починає формувати квіткові бруньки, на яких наступного року будуть розвиватися плоди, пише Wprost Dom. Урожайність куща може значно зменшитися, якщо рослині не вистачатиме води чи поживних речовин.

Як доглядати за лохиною після збору?

Лохина має поверхневу коренева система, тому пересихання може перешкоджати утворенню бруньок. Кущі дачники радять поливати рано вранці, а в спекотний період літа рослині потрібно 15 – 20 літрів води на тиждень.

Додатково можна додати свіжу кору, яка зберігає вологість. Якщо шар мульчі буде занадто тонким, варто доповнити сосновою корою товщиною 5 сантиметрів.

Користь мульчі в тому, що вона поступово підкислює ґрунт, пригнічує ріст бур’янів, зберігає землю прохолоднішою й обмежує випаровування води.



Після збору урожаю потрібно приділити час лохині / Фото Pexels

Також дачники радять у цей період використовувати добриво, призначене для лохини, але без азоту. Рослині зараз потрібен калій, магній та фосфор. Якщо додати азот у великій кількості, він стимулюватиме ріст молодих пагонів.

Крім того, після збору варто видалити пошкоджені пагони. Йдеться про косметичну обрізку зламаних гілочок чи пагонів, уражених хворобами. Обрізка зменшить джерела інфекції й покращить циркуляцію повітря.

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Садівникам слід звернути увагу на pH лохини. Найкраще вона росте з показником 3,8 – 4,8. Та якщо він вищий, рослина може мати проблеми із засвоєнням заліза, тоді її листя почне жовтіти. Перевірити pH ґрунту можна за допомого кислотного тестера.

Саме правильне удобрення, свіжа мульча, обрізка та регулярний полив допоможуть кущам лохини дати рясний урожай наступного року.