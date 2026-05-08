Разбросайте по грядкам одно необычное удобрение: о нем знают еще не все
- Садоводы рекомендуют использовать человеческие волосы как органическое удобрение, поскольку они богаты азотом и могут улучшить структуру почвы.
- Волосы также могут отпугивать вредителей и улучшить аэрацию и удержание влаги в почве.
Садоводы этой весной советуют сделать одну необычную вещь – подкормить почву натуральным материалом, который может быть полезным для растений. Метод кажется необычным, но он действительно полезен.
Речь идет об обычных человеческих волосах, которые богаты азотом – питательное вещество, которое поддерживает рост растений, говорится в тиктоке @creative explained.
В чем польза волос?
Медленно разлагаясь, волос высвобождает питательные вещества в почву, действуя как органическое удобрение. Именно поэтому его могут использовать садоводы, которые не хотят пользоваться химическими добавками.
Волосы могут улучшить структуру почвы, увеличивая аэрацию и удержание влаги. Если смешать его с почвой или компостом, то оно может создать хорошую среду для процветания корней. Особенно полезной такая подкормка будет на грядках, которые склонны пересыхать.
Кроме того, этот необычный метод имеет еще и потенциал для отпугивания вредителей. Человеческие волосы отпугивают лисиц и мелких животных, поскольку их запах представляет для них опасность.
Волосы можно разбросать по почве, смешать с компостом или разместить вокруг основания растения. Важно лишь избегать густых комков, поскольку они могут слипнуться и препятствовать проникновению в почву.
Однако следует понимать, что волосы очень медленно разлагаются, поэтому питательные вещества начнут высвобождаться со временем, а не сразу. Именно поэтому его следует измельчить, чтобы разложение произошло быстрее.
И хотя добавление волос не заменит полностью традиционные удобрения, однако это достаточно недорогой экологический способ улучшить состояние почвы в саду.
Что еще можно разбросать на участке?
Яичная скорлупа является полезным удобрением, поскольку обеспечивает растения кальцием и регулирует pH почвы, пишет Interia Kobieta. Огородники советуют подпитывать удобрением кабачки, виноград, фасоль, помидоры, капусту.
Для этого нужно лишь измельчить скорлупу, высыпать ее в бутылки и залить кипятком. Смесь необходимо оставить в темном месте на 3 – 4 дня, а после этого полить растения полученным удобрением. В противном случае можно просто измельчить скорлупу, высушить в духовке и посыпать полученным порошком вокруг растения.
Какая польза в апельсиновых кожурах?
Апельсиновые кожи являются достаточно полезными в саду. Дачники их используют для:
создания компоста, поскольку в кожуре содержится азот, фосфор и калий, которые хорошо поддерживают развитие корневой системы;
отпугивания муравьев;
создания средства против тли.
Теперь апельсиновая кожура может стать полезным элементом в садоводстве, и не только улучшить почву, но и защитить растения от вредителей.
