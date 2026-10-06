Положите эту вещь в миску с фруктами: все плодовые мушки мгновенно исчезнут

Плодовые мушки могут появиться в большом количестве всего за несколько часов. Особенно много их бывает осенью, когда мы ставим на кухне миску с фруктами. Чтобы рой дрозофил не кружил по кухне, стоит попробовать полезный лайфхак.

Оказывается, достаточно использовать вещь, которую мы выбрасываем в мусор, пишет Deccoria. Речь идет о винной пробке.

Как винная пробка действует на плодовых мушек?

Хозяйки советуют положить винную пробку внутрь миски или разрезать ее пополам и разместить между фруктами. Секрет заключается в ее пористой структуре, которая впитывает влагу.

А спелые фрукты как раз выделяют значительную часть влаги, поэтому портятся. Как только плодовые мушки чувствуют запах ферментированных яблок, груш или бананов, сразу слетаются. Пробка уменьшит избыток влаги, поэтому фрукты дольше останутся свежими.

Свежие фрукты не так привлекательны для дрозофил, как испорченные продукты. Для лучшего результата нужно лишь время от времени менять винную пробку, чтобы она просохла. После этого ее снова можно положить в миску.



Винная пробка впитывает влагу / Фото Pexels

Что еще можно сделать, чтобы избавиться от плодовых мушек?

Если на кухне завелось много плодовых мушек, то винная пробка не сможет с ними справиться. В таком случае лучше прибегнуть к другим вспомогательным методам.

Уксус и средство для мытья посуды

В небольшую миску нужно налить яблочный уксус и добавить несколько капель средства для мытья посуды. Запах уксуса привлечет мух, однако жидкость не позволит им выбраться. Такую ловушку рекомендуют поставить рядом с миской с фруктами.

Ловушка с фруктами

В банку нужно положить одну перезрелую сливу или яблоко и накрыть ее пищевой пленкой. Затем следует проделать несколько маленьких отверстий. Мухи слетятся внутрь на запах, но выбраться не смогут.

Лаванда и мята

Интенсивный запах этих растений отпугивает насекомых. Свежие травы можно разместить в горшках на кухне или воспользоваться ароматическим маслом.

Однако самое главное – избавиться именно от того, что привлекает мух. Если на тарелке много перезрелых фруктов, их стоит съесть или же поставить в холодильник.