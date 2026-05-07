Одна чайная ложка – и вытянутая рассада томатов станет крепкой: простое решение проблемы

Вытянутая рассада томатов –это проблема, с которой сталкиваются многие огородники весной. Но даже слабые и тонкие растения можно спасти, если правильно посадить их в открытый грунт.

Садовод с ютуб-канала "Полезное TV" советует не спешить с заглублением рассады вертикально, поскольку именно это часто тормозит ее развитие.

Как спасти вытянутую рассаду?

Главный секрет заключается в высаживании томатов под углом примерно 45 градусов. Для этого нужно выкопать не обычную глубокую ямку, а наклонную лунку, в которую поместится часть стебля вместе с настоящими листьями.

Благодаря этому способу растение начнет формировать дополнительные корни по всей заглубленной части стебля.

Основная корневая система должна находиться в верхнем слое почвы, поскольку он лучше прогревается и содержит больше влаги.

Если сажать томаты глубоко, особенно в открытом грунте, то холодная земля может ненадолго остановить рост растения.

Во время посадки стоит добавить органические удобрения или древесную золу. В ней содержится фосфор, калий и кальций, которые способствуют формированию крепкой корневой системы и помогают растению быстрее прижиться после пересадки.

Чтобы еще больше стимулировать образование корней, огородники рекомендуют после посадки полить томаты раствором стимулятора роста.

Для этого в 10 литрах теплой воды нужно растворить одну чайную ложку корневина или другого препарата с ауксином. Под каждое растение надо вылить примерно 1 литр такого раствора.

Через несколько дней после правильной посадки растение начнет заметно меняться. Его листья станут больше, стебель толще, а само растение – крепче. Сильная корневая система в будущем поможет томатам дать щедрый урожай.

Дачник рассказал о спасении рассады: смотрите видео

Когда сажать помидоры в мае?

Садоводы советуют высаживать помидоры, когда ночная температура стабильно держится на уровне не ниже 10 градусов тепла, пишет Women and Home. Холодные ночи плохи тем, что могут замедлить развитие корневой системы.

Важно перед высадкой закалить растение. В течение недели нужно выносить растения на открытый воздух – сначала ненадолго, а потом увеличивать время пребывания. Это делается для того, чтобы рассада привыкла к солнцу и ветру

Перед высадкой участок надо улучшить компостом и добавить удобрение с постепенным высвобождением питательных веществ.

Какое удобрение подойдет для помидоров?

В мае кустам томатов нужен кальций, который улучшит рост растений. Нужно лишь измельчить яичную скорлупу до порошкообразного состояния и перемешивают с почвой вокруг помидоров.

Несколько преимуществ яичной скорлупы:

содержит значительное количество кальция;

защищает от гнили;

улучшает структуру почвы;

снижает кислотность;

защищает от слизней (если рассыпать кусочки скорлупы вокруг растения).

Кроме этого, помидоры также следует подкармливать комплексными удобрениями.