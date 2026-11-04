Положите несколько каштанов в шкаф: о старой проблеме можно забыть навсегда

Осенью каштаны можно найти практически повсеместно, но многие люди даже не подозревают, насколько они могут быть полезны. Оказывается, с их помощью можно решить одну очень давнюю бытовую проблему.

Несколько каштанов всегда стоит держать дома – ведь они могут пригодиться в самых неожиданных ситуациях. В частности, их можно положить в шкаф как простой способ борьбы с различными неприятными запахами, а также с молью, пишет "РадиоТрек".

Зачем класть каштаны в шкаф?

Каштаны в шкафу – это невероятно популярный домашний лайфхак. Достаточно всего 2–3 плодов, чтобы устранить все лишние запахи и освежить пространство между вещами. Но предварительно каштаны следует тщательно вымыть и высушить. После этого разместите их на полке шкафа или в небольшой открытой емкости.

Очень важно, чтобы перед этим плоды были сухими: имейте в виду, что влага может только способствовать появлению плесени.

Но многие люди надеются и на то, что каштаны защитят одежду от моли: согласно народным поверьям, они обладают характерным запахом, который отпугивает насекомых и препятствует их появлению в шкафу.

Чтобы сохранить этот эффект, каштаны следует заменять каждые несколько месяцев. При этом запас каштанов следует хранить в сухом месте. Но учитывайте, что научно эффективность каштанов против насекомых не подтверждена. А если моль уже появилась в одежде, лучше воспользоваться другими средствами защиты.

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Что интересно, каштаны могут пригодиться и в ванной комнате: с них, оказывается, можно изготовить моющее средство, которое идеально подойдет для стирки одежды.