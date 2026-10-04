Одного может быть недостаточно: почему на зиму стоит иметь два внешних аккумулятора

Зимой перебои с электроснабжением могут существенно изменить привычный распорядок дня. Даже если дома есть зарядная станция или другой резервный источник питания, полностью полагаться только на него не стоит.

В случае длительного отключения может понадобиться зарядить телефон вне дома – в транспорте, на работе или в укрытии, пишет 24 Канал. Именно поэтому к зиме стоит подготовить как минимум два внешних аккумулятора емкостью 20 000 мА·ч.

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Один внешний аккумулятор – для дома

Первое устройство лучше всегда держать заряженным и хранить дома в одном доступном месте. Оно станет резервом на случай, если электричество отключат на длительное время, а зарядить телефон от розетки будет невозможно.

Важно периодически проверять уровень заряда и при необходимости подзаряжать внешний аккумулятор, чтобы во время аварийного отключения он не оказался разряженным.



Зимой стоит иметь запас внешних аккумуляторов / Фото Pexels

Второй внешний аккумулятор – для выхода из дома

Другой внешний аккумулятор удобно использовать для поездок и выходов из дома. Например, его можно взять с собой в убежище, на работу или в дорогу. Это особенно актуально во время длительных отключений, когда смартфон нужен для связи, навигации, банковских приложений и получения важных сообщений.

Кроме того, не стоит ждать, пока внешний аккумулятор полностью разрядится. Если есть возможность, его лучше зарядить заранее.

Таким образом, два внешних аккумулятора позволяют разделить запас энергии: один всегда остается дома, а второй можно брать с собой. Это станет простым способом подготовиться к зимним отключениям и не остаться без связи в нужный момент.