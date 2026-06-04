Чем подкормить огурцы в июне: одно удобрение вдвое увеличит урожай

Дачники очень часто выращивают огурцы на собственных участках. Овощи не являются прихотливыми и способны дать хороший урожай, нужно лишь знать о секретной подкормке в начале лета.

В июне овощам нужны удобрения, чтобы хорошо расти и давать стабильные плоды, говорится в ютуб-канале "Огородница из Одессы".

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Чем подкормить огурцы?

Дачница рекомендует для огурцов простой раствор на основе золы и уксуса. По ее словам, такая эффективная подкормка улучшит рост огурцов и убережет их от желтения.

Средство не дает возможности развиваться грибковым инфекциям, поэтому огуречные грядки не будут переполнены желтыми плодами.

Для приготовления раствора нужно взять 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса и 10-литровое ведро воды. В этом средстве важным компонентом является именно уксус, поскольку именно он помогает растениям усваивать питательные вещества.

Огурцам уксус необходим для того, чтобы корневая система растений лучше справлялась с усвоением кальция и калия из пепла,

– отметила дачница в видеоролике.

Полученной смесью нужно поливать каждое растение. На один куст достаточно половины литра средства. За сезон нужно сделать таких 3 подкормки с перерывом в 2 недели.

Дачница также добавила, что некоторые думают будто смесь с уксусом может повредить почву. Но по ее словам, такая доза уксуса не повысит кислотности. Когда он смешивается с золой, то образуется нейтральная среда.

Действенная подкормка для огурцов: смотрите видео

Что еще стоит сделать с огурцами в июне?

Дачники рекомендуют в июне удалять нижние листья огурцов для улучшения циркуляции воздуха и уменьшения риска грибковых инфекций. Благодаря такому действию листья начнут быстрее высыхать после дождя или полива.

Обрезку следует проводить постепенно, обрывая 1 – 3 листа каждые три дня, соблюдая правила удаления в сухую и солнечную погоду.