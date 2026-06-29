Не носіть джинси у спеку: є 7 набагато кращих варіантів

У літню спеку навіть найулюбленіші джинси стають не зовсім вдалим варіантом для формування образів. Щільна денімова тканина зовсім некомфортна для спекотних днів, тому замість неї краще обрати легший варіант, при цьому не жертвуючи стилем.

Є чимало альтернатив, які допоможуть комфортно себе почувати навіть в найспекотнішу погоду, йдеться в інстаграмі стилістки Олени Незлаї.

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Що одягнути влітку замість джинсів?

Штани-алладіни

За словами стилістки, ці штани залишаються в тренді вже кілька сезонів. Важливо лише правильно їх стилізувати, щоб створити гарний образ.



Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Окрім легких штанів, спідниць та шортів, для літнього гардероба можна придбати купальники, головні убори та відкрите взуття. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Сатинові штани

Сатинові штани – мій абсолютний фаворит. У мене вже є три пари, бо вони поєднуються буквально з усім і завжди додають образу цікавої фактури,

– зазначила стилістка.



Легкий одяг на літо / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Лляні штани

Ці штани є класикою, які не виходять з моди й завжди актуальні в спекотну погоду. У них комфортно пересуватися в найтепліші дні.



Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Капрі

Їх можна носити з об’ємним верхом – футболками оверсайз, чи стилізувати з майками, легкими сорочками та в’єтнамками. Для більш класичного образу, капрі вдало стилізуються з мюлями на маленьких підборах kitten heels.



Легкий одяг на літо / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Легкі джогери

Такі штани – ідеальний варіант на літо, коли хочеться одягнути комфортний та простий низ під базову футболку чи майку.



Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Шорти

Це вбрання є мастхевом на літню пору року. Правильно підібрана модель ідеально виглядатиме на пляжі, прогулянці містом чи в офісі. Крім того, шорти чудово стилізуються для вечірнього виходу.

Серед актуальних шортів – бермуди, сатинові чи боксери. Останній варіант підходить для щоденних виходів чи на пляж.



Легкий одяг на літо / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Спідниця міді

Стилістка радить спідниці А-силуету, сатинові чи лляні на запах. Можна обирати будь-який свій варіант, щоб додати образу жіночності.



Речі на літню пору / Скриншот з інстаграму @lena_nezlaya

Усі ці варіанти лише підтверджують, що влітку не варто обмежуватися лише джинсами, оскільки існує безліч легких та комфортних речей, які допоможуть зручно почуватися навіть у спеку. Достатньо лише підібрати фасон і тканину, які пасуватимуть до вашого стилю.